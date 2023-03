MADRID, España.- La novena japonesa se impuso a México este lunes en el partido semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol, disputado en el estadio LoanDepot Park de Miami. Con esta victoria disputará el título este martes frente a Estados Unidos, actual campeón del torneo, que viene de vencer al Equipo Cuba 14-2.

Aunque México mostró un juego sólido y el partido no se decidió hasta la última entrada, no pudo imponerse a los nipones, que ganaron por la mínima con marcador 6-5.

Los aztecas además de abrir el marcador en el cuarto capítulo cuando Luis Urías le conectó un jonrón a Roki Sasaki con dos hombres en base, llegaron ganando al noveno inning (5-4); pero en la parte baja Munetaka Muraka conectó un doblete al jardín central que impulsó hasta home a Shohei Ohtani y Masataka Yoshida; dando así la victoria a los asiáticos.

El cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena fue una de las estrellas del partido. Entre las varias jugadas estelares del pinareño, actual jugador de los Tampa Bay, en la quinta entrada frenó, con una espectacular atrapada en el aire, lo que hubiera sido un cuadrangular por el jardín izquierdo para el bateador japonés Okamoto.

“Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. (…) Véanme, soy otro mexicano y me siento así. Todos me han recibido bien y esta convivencia sólo se tiene en un equipo que va para cosas grandes”, dijo Arozarena recientemente.

Japón, bicampeón en las dos primeras ediciones del torneo (2006 y 2009), llega invicto a la final de este 21 de marzo, mientras que Estados Unidos sufrió una sola derrota, ante México.

El partido que decidirá el campeón del V Clásico Mundial de Béisbol comenzará a las 19:00 horas, igualmente en LoanDepot Park, estadio de los Marlins de la MLB, y será televisado por Fox Deportes y FOX.