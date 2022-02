MADRID, España.- Una de las lacras constantes en la sociedad cubana posterior a 1959 ha sido la emigración, siendo el deporte uno de los ámbitos donde más se visibiliza.

Debido a la tradición deportiva de los cubanos y al seguimiento que dan a la mayoría de las disciplinas, con frecuencia salen a la luz noticias de deportistas que desertan o emigran, aunque la prensa oficialista no lo dé a conocer.

De acuerdo a informaciones publicadas por medios independientes, durante el 2021 y lo que va de 2022, más de 30 deportistas han abandonado el país.

El 2022 comienza con 5 fugas de talentos

El deporte con mayores deserciones históricamente ha sido el béisbol. Solo ha transcurrido el primer mes del año y ya 5 peloteros dejaron el país en busca de mejoras económicas e intentar hacer carrera en ligas profesionales.

Una de las bajas más significativas para el deporte nacional durante el mes de enero fue la de Wilfredo Aroche quien, de forma independiente, gestionó un contrato para jugar en la Liga Profesional Italiana de Béisbol.

Conocido como el “tiburón de Guanabo”, el jugador de cuadro industrialista dejó el equipo el pasado 17 de enero, a solo 4 días de comenzar la Serie Nacional.

El lunes 25 de enero trascendió la noticia de la llegada de los lanzadores cubanos Yosimar Cousín y Yunior Tur a República Dominicana. Ambos jugadores causaron baja de Camagüey y Santiago de Cuba, respectivamente, luego de ausentarse a los entrenamientos a inicios del 2022.

Este miércoles se supo de la llegada a Estados Unidos del pitcher artemiseño Dayron Alpízar, quien a sus 24 años de edad participó en tres series nacionales y cuatro campeonatos de la categoría Sub-23.

La semana anterior había dejado el país el también lanzador Laydiel Yunior Romero. El prospecto de 16 años estaba considerado uno de los mejores talentos de la provincia de Pinar del Río y de Cuba en su categoría.

2021, el año de las deserciones

El 2021 marcó récord en cuanto al éxodo de peloteros cubanos.

Durante el Preolímpico de las Américas, desarrollado en junio en Estados Unidos, el segunda base César Prieto y los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez “abandonaron”.

Posteriormente, durante el Mundial Sub-23 celebrado en México, la mitad del equipo dejó la selección: Loidel Chapellí Jr., Yandi Yanes, Geisel Cepeda, Bryan Chi, Miguel Antonio González, Yeinel Zayas, Luis Danys Morales, Uber Mejías, Dariel Fernández, Loidel Rodríguez, Reinaldo Lazaga, Diasmany Palacios.

Algunos de ellos ya han logrado llegar a Estados Unidos y pedir asilo político.

En noviembre, el granmense Darlin Jiménez y el capitalino Gustavo Urgellés salieron del país en busca de un contrato profesional.

Durante el 2021 también se dio un éxodo considerable de prospectos. El cienfueguero Christian Sáez (14 años), el granmense Rafael Álvarez (16 años), los matanceros Raico Quiñones (16 años), Brayan San Juan (16 años) y Norlis García (18 años) emigraron a República Dominicana con la esperanza de luego probar suerte en la MLB.

No solo el béisbol causó bajas

El saltador de triple salto y medallista de oro en los últimos Juegos de la Juventud, Jordan Díaz, en junio pasado se quedó en España tras abandonar la delegación con la que había viajado para participar en un torneo de atletismo en la región de Castellón. Este miércoles Jordan Díaz recibió la ciudadanía española.

También en junio, el basquetbolista Raudelis Guerra Zaya aprovechó una escala en Madrid para quedarse en la capital europea, cuando se dirigía con la selección a un partido clasificatorio para la AmericaCup.

Mientras que en agosto, la judoca Ayumi Leiva y otra compañera pidieron asilo en España tras abandonar el equipo nacional en un viaje al clasificatorio Panamericano Junior de Cali.

Ayumi Leiva, de 19 años de edad, en recientes declaraciones a Diario de Cuba, explicó: “Yo decía que nunca me iba a ir de Cuba, pero en los entrenamientos para Cali me sentía maltratada, humillada, los profesores no me hacían caso. Estaba demasiado cansada y ellos no me escuchaban. Todos los días era un maltrato distinto. Una amiga mía se sentía igual y planeamos todo esto juntas”.

