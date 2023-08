MADRID, España.- José Alberto Pérez González, uno de los entrenadores del equipo Bayamo que compitió en los últimos días en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas del Béisbol 2023, abandonó la delegación cubana en Estados Unidos.

Pérez González se fugó del lugar donde se hospedaban en Williamsport, Pensilvania, según han confirmado varios medios, como el especializado en deporte Swing Completo.

“El preparador, aprovechando la oscuridad de la noche, escapó del lugar donde se alojan los jugadores y entrenadores del certamen, sin que se conozca su paradero actual”, apunta la información.

Además el director de comunicaciones del evento dijo a la prensa que Little League International se había comunicado con todas las autoridades correspondientes y se aseguraría de que el equipo de las Pequeñas Ligas de Bayamo continuara teniendo el mejor apoyo y experiencia mientras estuviera en Williamsport.

Por su parte, el medio local North Central declaró este lunes: “Un entrenador asistente del equipo cubano salió del complejo de las Pequeñas Ligas el sábado por la noche y no ha regresado a donde se alojan los jugadores y entrenadores durante la Serie Mundial de Pequeñas Ligas”.

A Little League World Series coach has seemingly disappeared after he left the complex Saturday night and did not return. #NCPA @LittleLeague https://t.co/YQvINCXja7

— NorthcentralPA.com (@northcentralpa) August 20, 2023