MADRID, España.- Los Denver Nuggets se coronaron campeones de la NBA este lunes tras derrotar a Miami Heat en el quinto partido de las Finales con marcador 94-89.

Miami Heat, liderado por Erik Spoelstra, estuvo arriba en la pizarra durante los dos primeros cuartos del choque, incluso lograron a tener diez tantos de ventaja. Denver Nuggets empató en el tercero con un triple de Jamal Murray, aunque igualmente terminó debajo por la mínima (70-71). Faltando doce minutos para el final del partido, diez puntos conseguidos por el serbio Nikola Jokic dieron la victoria a los de casa.

IT'S A CELEBRATION 🍾🎉 Jamal and AG celebrate the NBA Championship in #PhantomCam! pic.twitter.com/C6aCBqItFH — NBA (@NBA) June 13, 2023

Precisamente Jokic se llevó el premio a Jugador Más Valioso (MVP), por unanimidad, tras haber acumulado un promedio de 30.2 puntos, 14.0 rebotes y 7.2 asistencias en los cinco partidos que duraron las Finales.

Sobre el serbio y su papel decisivo en la victoria, el entrenador Michael Malone declaró: Ha sido increíble, porque puedes verlo de dos maneras. Puedes verlo desde la perspectiva del juego, dos MVPs, MVP de las Finales, campeonato y todo lo que ha hecho en el campo. Y luego, más importante para mí, puedes verlo fuera de la cancha, la relación, el amor que tengo por Nikola, su madre y su padre en Sombor, Serbia, sus hermanos Nemanja y Strahinja, su esposa Natalija y su hija Ognjena. Son una familia maravillosa a la que me he acercado mucho. Y he dicho esto muchas veces antes, pero Nikola, incluso esta noche, actuó como si esto fuera solo otro partido”.

Con este triunfo Denver Nuggets logró el primer anillo de su historia, tras 47 años en la liga y 56 desde su creación.

La última vez que los Miami Heat conquistaron el título de la NBA fue en 2013, con LeBron James en el equipo.