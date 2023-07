MADRID, España.- El boxeador cubano Robeisy Ramírez ha recibido numerosas muestras de apoyo luego de que este lunes trascendiera que el régimen castrista logró impedir que salga al cuadrilátero con el himno nacional de la Isla y la bandera cubana durante su pelea este 25 de julio, en la que el antillano se enfrentará al japonés Satoshi Shimizu para defender su título de campeón mundial del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Tokio, conquistado en abril pasado.

“No necesitas una bandera o un himno hermano para que todo un pueblo te reconozca como un CUBANO más de los que ha logrado ponernos en alto sin necesidad de ser comunista. ¡Dios contigo caballo!, dijo el pelotero cubano Henry Urrutia.

Además, denunció: “No solo le prohíben a un cubano poner su himno en su pelea, sino que tampoco puede usar SU BANDERA ni siquiera en el short. Cada día con cada acción demuestran lo que realmente son”.

No solo le prohiben a un cubano poner su himno en su pelea sino que tampoco puede usar SU BANDERA ni siquiera en el short , cada dia con cada accion demuestran lo que realmente son… https://t.co/bnSJSTIz4d — Henry Urrutia 🇨🇺⚾ (@HenryUrrutia51) July 24, 2023

El también pelotero Aroldis Champan le envió un mensaje dándole “mucho apoyo”.

“Palante mi hermano. Estamos aquí apoyándote 100 por ciento”, dijo el lanzador de los Rangers de Texas.

ORGULLO CUBANO: 🇨🇺 Aroldis Chapman envió un mensaje de apoyo a @RobeisyRamirez en exclusiva para @SwingCompletoBB pic.twitter.com/MXJ9jHbN8d — Jose Alejandro Rodriguez Zas (@jzas23) July 24, 2023

Mientras que el boxeador cubano Yordenis Ugás expresó: “Esta es la vergüenza de sistema que tenemos en nuestro país. El himno lo escribió Figueredo y fue para el país, no para un grupo de personas, ni un sistema”.

“La bandera, el himno, la patria se llevan en el corazón. Nadie puede arrancarte eso. Sin patria, pero sin amo. Suerte y éxitos para tu primera defensa de campeonato campeón. Dios, Patria, Vida, Libertad”, agregó.

Esta es la vergüenza de sistema que tenemos en nuestro país. El himno lo escribió Figueredo y fue para el país, no para un grupo de personas, ni un sistema. La Bandera el que la diseñó creo que fue Neciso López igual para nuestro país. Pero nada, solo siguen siendo lo que siempre… pic.twitter.com/4fTZgRIppi — Yordenis Ugas (@YordenisUgas) July 24, 2023

Por su parte, el reportero Yordano Carmona, del portal especializado Pelota cubana USA, declaró: “Increíble hasta donde llegan los tentáculos de la dictadura cubana”.

Increíble hasta donde llegan los tentáculos de la dictadura cubana. La Embajada de Cuba en Japón acaba de prohibirle a la televisión de ese país que suene el himno cubano en la pelea de @RobeisyRamirez pic.twitter.com/BkEyZ2E1Rs — Yordano Carmona (@YordiMLB) July 24, 2023

Este lunes trascendió que la Embajada de Cuba en Japón contactó a la compañía Ohashi Promotions, encargada de organizar la pelea, para prohibirle que presente a Ramírez con el himno nacional de la Isla durante su salida al cuadrilátero.

La noticia fue informada al boxeador cubano por su manejador, José Izquierdo, en una reunión celebrada este lunes.

El propio Robeisy Ramírez rechazó en redes sociales lo que calificó como un “vil intento de intimidación” por parte de la dictadura cubana.

“Hoy, minutos antes del pesaje oficial de lo que será mi primera defensa del título, mi equipo me informó de otro acto vicioso y tiránico de la dictadura cubana en mi contra. Resulta que la Embajada de Cuba en Japón contactó a la cadena local que transmitía el evento para prohibirles expresamente tocar el himno nacional de Cuba antes de mi presentación. Además de esto, me exigieron que no usara la bandera cubana en mi uniforme ni en ningún otro lado. Huelga decir que denuncio enérgicamente este vil intento de intimidación”, escribió el boxeador en sus plataformas.

Robeisy Ramírez rompió con las estructuras del deporte oficial en 2018, cuando abandonó un campamento de entrenamiento que realizaba la selección cubana de boxeo en Aguascalientes, México. De ahí pasó a Estados Unidos con el objetivo de dar el salto al profesionalismo. En su corta carrera, “El Tren” exhibe 12 victorias, siete de ellas por KO, y una sola derrota.