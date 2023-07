MIAMI, Estados Unidos. — El boxeador cubano Robeisy “El Tren” Ramírez denunció el intento del régimen castrista de boicotear su pelea del próximo viernes en el Ariake Arena de Tokio contra el japonés Satoshi Shimizu, en la que el púgil antillano defenderá su título de campeón mundial del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Según ha trascendido en las últimas horas, la Embajada de Cuba en Japón contactó a la compañía Ohashi Promotions, encargada de organizar la pelea, para prohibirle que presente a Ramírez con el himno nacional de la Isla durante su salida al cuadrilátero.

La noticia fue informada al boxeador cubano por su manejador, José Izquierdo, en una reunión celebrada este lunes.

“Penosamente, la Embajada de Cuba contactó a la televisión prohibiendo que se toque el himno de Cuba en tu pelea. Yo hablé con el promotor y tienes la alternativa de no utilizar himno o entrar con otro”, explicó Izquierdo al doble campeón olímpico (Londres 2012, Río 2016).

El propio Robeisy Ramírez rechazó en redes sociales lo que calificó como un “vil intento de intimidación” por parte de la dictadura cubana.

“Hoy, minutos antes del pesaje oficial de lo que será mi primera defensa del título, mi equipo me informó de otro acto vicioso y tiránico de la dictadura cubana en mi contra. Resulta que la Embajada de Cuba en Japón contactó a la cadena local que transmitía el evento para prohibirles expresamente tocar el Himno Nacional de Cuba antes de mi presentación. Además de esto, me exigieron que no usara la bandera cubana en mi uniforme ni en ningún otro lado. Huelga decir que denuncio enérgicamente este vil intento de intimidación”, escribió el boxeador en sus plataformas.

Ramírez aseguró, además, que el boicot del régimen sería una motivación extra para alcanzar el éxito.

“Soy un hombre libre. El himno, como la bandera, no pertenece al régimen. Tanto la bandera como el himno lo llevo en el corazón. Lo que no saben es que lejos de callarme, me han motivado más para alcanzar el éxito y seguir alzando la voz y clamando por la libertad de mi patria. Ahora más que nunca, ¡Patria y Vida!”.

Robeisy Ramírez rompió con las estructuras del deporte oficial en 2018, cuando abandonó un campamento de entrenamiento que realizaba la selección cubana de boxeo en Aguascalientes, México. De ahí pasó a Estados Unidos con el objetivo de dar el salto al profesionalismo. En su corta carrera, “El Tren” exhibe 12 victorias, siete de ellas por KO, y una sola derrota.