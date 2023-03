MADRID, España.- El reconocido pelotero cubano Alexander Malleta ofreció declaraciones recientemente sobre la inclusión de peloteros emigrados en el Equipo Cuba al Clásico Mundial de Béisbol, así como sobre la decisión de los atletas que deciden continuar su carrera fuera de la Isla.

En entrevista con el medio deportivo Play Off Magazine el industrialista dijo que deberían ser convocados todos los que tenga la calidad requerida.

“Yo no estoy en contra de eso. No sé si a unos más que a otros se les pueda poner un asterisco de por qué no puedan jugar, pero así funciona el mundo. Cuando viene un Clásico todos se incorporan con su equipo y no estoy muy al tanto de cualquier detalle en que se pueda decir el no, pero yo veo que todos se incorporan, es normal”, apuntó.

Sobre los peloteros que han decidido emigrar a los Estados Unidos, incluidos algunos muy cercanos a él como Rudy Reyes o Carlos Tabares, declaró: “Mi apoyo siempre lo tienen. Siempre que estén buscando lo mejor para ellos y para su familia van a tener mi apoyo. Fueron compañeros y yo creo que llegamos a ser hermanos. El año entero nos lo pasábamos juntos, me puse contento y me alegro que les vaya bien en la vida”.

Preguntado sobre su decisión de permanecer en Cuba, a pesar de haber recibido ofertas para jugar fuera de la Isla, mencionó que “en los tiempos de su juventud se pensaba muy diferente”.

“La gente no tenía esas cosas en la mente y yo fui uno de los de aquella generación. Nadie quiere irse de su país, la gente lo hace para estar mejor ellos y su familia, pero a mí nunca me pasó por la mente”, explicó.

Alexander Malleta, que debutó como primera base del equipo Industriales en el año 1995, conectó 257 jonrones durante su etapa activa e impulsó 1 211 carreras en torneos nacionales. Fue tres veces Campeón Nacional (1996, 2006, 2010) y fue el Jugador más Valioso para los Industriales en 2010.