“Celia Cruz era una ‘influencer’, una pionera” 

MIAMI, Estados Unidos. – En poco más de un año, sobrevendrá el centenario de Celia Cruz, una de las artistas cubanas más universales. Imaginar cuáles serán los homenajes que se dedicarán a “La Reina de la Salsa” resulta difícil, no por falta de imaginación, sino porque la cantante cubana ya ha recibido casi todos los reconocimientos posibles: en vida le fueron otorgados tres Grammy y cuatro Grammy Latinos, una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood y la Medalla Presidencial de las Artes de EE.UU.

En 2021, el fabricante de juguetes Mattel lanzó una muñeca Barbie inspirada en “La Guarachera de Cuba” y, justo hace pocos días, la Casa de la Moneda de EE.UU. puso en circulación una pieza de 25 centavos con la cara de Celia y su mítico grito de “¡Azúcar!” como parte del programa American Women Quarters.

A Celia Cruz también se le han dedicado calles, sellos, teleseries, clubes nocturnos, concursos de salsa y homenajes en los principales festivales de música del mundo. Sobre el legado de la artista, que en vez de disiparse se expande, CubaNet conversó con Omer Pardillo, albacea de la intérprete de La vida es un carnaval.

―Omer, ¿qué homenajes le faltan a Celia Cruz?

―¿…que le falten? Yo creo que el homenaje más grande que se le pudiera dar a Celia el día que haya una Cuba libre, es que el pueblo cubano pueda conocer de la inmensidad de esta mujer. Ese es el único homenaje que le falta a Celia: que su propia tierra la reconozca, porque el mundo entero la reconoce, excepto la dictadura. Yo creo que es lo único que le falta. Después de esta moneda yo no creo que haya premio que a Celia le falte; solamente que su pueblo se reconozca y que su música se pueda oír libremente en Cuba.

Celia Cruz y Omer Pardillo (Foto tomada de celiacruz.com)

―Han pasado 21 años de la muerte de Celia, pero cada vez parece estar más presente. ¿Por qué?

―Está más viva que nunca. Primeramente por su voz, el legado que dejó, su carisma… Celia trascendió antes de existir los llamados influencers. Celia era una influencer desde hace años. Fue pionera en muchas cosas: en la moda, en la música… Su música es de todos los tiempos. Y sigue estando presente para las nuevas generaciones, no solo para las generaciones que la conocieron, sino para las que están hoy día y las que vienen en un futuro. Yo, que controlo las páginas de todas las plataformas musicales de Celia, puedo decir que las personas que más oyen su música tienen entre 18 y 35 años. Es increíble. En ese rango está su mayor número de oyentes en muchas de las plataformas musicales.

Celia también es parte de la cultura popular y siempre fue un ícono para la comunidad LGBTQ+. Cuando la época del sida fue una de las primeras artistas, junto a Elizabeth Taylor, en colaborar con una organización que se llama AmfAR, que es para recaudar fondos. Celia, junto a un diseñador que se llamó Thierry Mugler, hizo muchos beneficios para esta causa. Celia está dondequiera.

Imagen de Celia Cruz en una pared del club nocturno Azúcar, en Miami (Foto: Carlos Alejandro Rodríguez)

―¿Sabías que iba a estar en el puesto 18 de la lista de mejores cantantes del último siglo elaborada por la revista Rolling Stone? ¿Cómo reaccionaste?

―Sí, estaba al tanto. Casi siempre cuando hay algo de Celia nos contactan a nosotros por ser [los responsables de] su patrimonio. Yo creo que ella nunca se imaginó que iba a ser la número 18 entre 200 cantantes del mundo.

No obstante, ni en vida ni tras su fallecimiento ha habido algo tan importante como que Celia viva en la moneda. Date cuenta que pasarán los años y no estaremos ninguno de nosotros acá y la moneda seguirá corriendo con la imagen inmortal de Celia y, también, muy importante, la palabra “¡Azúcar!”, con tilde en la u.

―¿Cómo llegó a concretarse la moneda?

―Desde el principio quisimos que todo se hiciera correctamente. Tuvimos muchas reuniones con la diseñadora. Ella quería captar la cubanía de Celia y yo le dije que nada mejor que una bata cubana, que era lo que Celia se ponía al principio de su carrera. Todas las cantantes cubanas siempre usaron estas batas a las que le llaman batas cubanas. Y eso lo reflejó muy bien. La sonrisa de Celia. Su peinado. Su peluca. Creo que la diseñadora, aun siendo anglosajona, captó la esencia de Celia Cruz muy bien. Y nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos porque es la primera cubana en una moneda extranjera.

―¿Por qué se ha convertido no ya en una reconocida cantante, sino en un ícono cultural de los latinos en EE.UU.?

―Celia llegó a este país como emigrante, como llegamos todos, sin nada, posiblemente con unas monedas en su monedero y hoy tiene una moneda con su cara. Celia fue un ejemplo de dignidad, de trabajo y de tesón en un país que no era el de ella. Luchó y alcanzó el éxito. Y que la Casa de la Moneda de Estados Unidos le haya dedicado este tributo es importantísimo. Yo hasta que no las tuve en mis manos [las monedas] no pude palpar la importancia de este gran momento para todos. No solo para los cubanos, sino para todos los exiliados. Celia es la bandera del exilio: donde quiera que cantó Celia Cruz, sea en Buenos Aires, sea en Madrid o sea en Bilbao, cantó a una Cuba libre, representó a un exilio muy digno.

―¿Has visto cómo el régimen de la Isla, o sus allegados, han intentado usar la imagen de Celia sin reconocer sus demandas, su lucha?

―El régimen nunca podrá tergiversar ni opacar la imagen de Celia, que es muy grande y muy digna. Lo intentó a través de un programa de televisión hace algún tiempo y no pudo. No pudieron. Nadie nunca va a poder minimizar su legado, que es impecable. Tratarán, pero no. Lo que deberían hacer, que no han tenido el valor, es reconocer que es la única mujer cubana que ha puesto la música de Cuba en el mundo entero, gústele o no le guste a la dictadura. Es la única.

―Si tú fueras el responsable de organizar un homenaje a Celia en Cuba, el día que esto sea posible, ¿qué harías?

―En una Cuba libre, un gran concierto. Celia soñaba llegar a Cuba y montarse en una guagua de dos pisos, con la banda, e ir cantando desde el Aeropuerto Internacional “José Martí” hasta el Parque Central, y ahí hacer un gran concierto. Y eso es lo que yo me imagino, un gran concierto con grandes cantantes no solo cubanos sino del mundo entero.

Quiero decir que hay cantantes que viven en la Isla hoy día y tienen mucho valor. Te menciona una: Haila Mompié, que es la única cantante cubana que viviendo en la Isla ha respetado la figura de Celia, le ha dedicado conciertos. Ha tenido el valor de enfrentarse a la dictadura y poner a Celia por encima de todo.

―Si cae el régimen de La Habana, ¿qué pasará con los restos de Celia?, ¿regresarán a la Isla?

―No, Celia en su testamento fue tan cuidadosa que puso que la única persona que podía tomar esa decisión era yo. Y esto lo hablamos antes de su fallecimiento. Los restos de Celia Cruz se quedarán en Estados Unidos, que fue la tierra que le dio cobija. Nueva York es su ciudad. Se harán cosas en Cuba, posiblemente un sello postal, una moneda también, estatuas… pero los restos de Celia Cruz en la eternidad quedarán en su mausoleo en la ciudad de Nueva York, que fue su ciudad; vivió más aquí que en Cuba.

