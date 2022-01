LAS TUNAS, Cuba. — “Cañaverales de la compañía (The Cuban American Sugar Mills) era todo esto por aquí. La vista se perdía en los cañaverales que pasaron a ser granjas del pueblo, después pasó a ser un distrito cañero, pero allá por el año ochenta y pico lo hicieron cultivos varios, plátano fruta con riego microjet había aquí, oiga, esto era un jardín, hasta Raúl Castro estuvo aquí, pero con el período especial (crisis de los años 90) se jorobó todo. Y mire esto, un latifundio partido en pedacitos que la gente por mucho que quiera no logra enderezar, no porque no quieran, sino porque no pueden”, me dijo un anciano, en otro tiempo agricultor, señalando, no lejos de la ciudad de Puerto Padre, cientos de hectáreas de tierra ociosas o deficientemente cultivadas a las que llamó un “latifundio partido en pedacitos”.

“Latifundio, (del latín latifundium) gran finca territorial de la Italia antigua. Pl. latifundia. Nombre que suele darse a las inmensas fincas rústicas que poseen algunos propietarios”, conceptúa el diccionario Larousse respecto a la palabra latifundio, no pocas veces estigmatizada, al extremo del vocablo latifundista tener connotación criminal, siendo este el caso de Cuba, donde, ciertamente, ocurrieron delitos en el contexto de la posesión y explotación de las “inmensas fincas”, lo que llevó a legisladores cubanos, ya en los años 40 del siglo pasado, a pronunciarse respecto a la legitimidad del tamaño de la propiedad rural.

Pero como en modo alguno toda la gran propiedad rural puede generalizarse hasta el punto de asociarla con el delito, la ociosidad o la improductividad agropecuaria, es propósito de estos artículos mostrar como durante 70 años, en Cuba (de 1952 a 2022), el latifundio privado o empresarial capitalista transitó al latifundio estatal socialista, y, de este, al minifundio usufructuario particular o cooperativo, que es hoy, con base en la llamada “propiedad socialista de todo el pueblo”, la forma de posesión de la tierra en Cuba y que por mandato constitucional “no puede tramitarse en propiedad a personas naturales o jurídicas”.

La conquista de Cuba fue llevada a cabo por Diego Velázquez entre 1511 y 1514 con la fundación de las primeras villas y el reparto de tierras llamadas mercedes. Es precisamente en el testamento del gobernador Velázquez, fallecido el 12 de junio de 1524 y redactado pocos días antes, donde aparece un escrito de dominio de lo que hoy consideramos un latifundio. Velázquez declaró que poseía en Cuba 19 estancias, hatos y conucos con más de 200 000 montones de yuca, considerables cantidades de maíz y boniato, más de 1 000 reses, 3 000 cerdos, centenares de cabezas de ganado lanar, caballar y aves domésticas, así como el gasto de 40 000 pesos oro vinculado con la expedición para la conquista de México.

Si ya para 1550 la ganadería se había convertido en la principal riqueza de Cuba, no es hasta 1595 que en las márgenes del río La Chorrera (hoy Almendares) se produce el nacimiento de la industria azucarera. La caña de azúcar había sido introducida en la Isla en 1516, pero, según datos de 1952, en Cuba los latifundios ganaderos y cañeros poseían respectivamente 4,0 y 2,8 millones de hectáreas. Respecto al latifundio, el artículo 90 de la Constitución de 1940, vigente en Cuba hasta febrero de 1959, cuando fue reformada llamándola “Ley fundamental”, expresa: “Se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que se dedique la tierra, tomando en cuenta las respectivas peculiaridades”.

El enunciado del citado artículo 90 concluía expresando: “La ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano”.

Respecto al postulado constitucional de limitar la posesión de la tierra y concerniente al ganado vacuno, coligiendo los datos de las Memorias del Censo Ganadero de 1952, de ser limitada la propiedad pecuaria, digamos a 500 hectáreas con una carga de 250 reses (dos cabezas por hectárea), sólo el 2,5% de los propietarios, que eran 2 515, hubieran sido afectados al poseer haciendas de más de 500 hectáreas (37,25 caballerías). El 97, 5% de las fincas ganaderas, que eran 98 450, poseían desde una y hasta 500 hectáreas, y, en esa época, en Cuba el rebaño de ganado vacuno ascendía a seis millones de cabezas (una res por habitante).

El 5 de marzo de 1902, mediante la Orden no. 62, el gobierno interventor de Estados Unidos dispuso el deslinde de hatos y corrales, formas de propiedad que databan de los inicios de la colonización de Cuba por España en 1511; el deslinde de hatos y corrales propició la inversión extranjera, fundamentalmente estadounidense en la economía agropecuaria cubana.

Pero si por el empobrecimiento de los cubanos luego de 30 años de guerra (1868-1898), el capital extranjero a partir de 1902 había alcanzado supremacía, haciendo que la Constitución de 1940 postulara: “La ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano”, ya en 1952 la propiedad rural comenzó a equipararse. Si tomamos como ejemplo el cultivo de la caña de azúcar, que fuera nuestra producción agroindustrial insigne, vemos que, de los 2,4 millones de hectáreas dedicadas a cañaverales, 1,2 millones estaban en manos de capital cubano, que poseía 88 empresas y 125 centrales azucareros, mientras los estadounidenses tenían 13 empresas y 36 centrales azucareros en producción.

En el próximo artículo veremos como si encontrándose en desarrollo el precepto del artículo 90 de la Constitución de 1940, Cuba fue el primer productor de azúcar de caña en el mundo y se autoabasteció de leche y carne vacuna, hoy, esos productos son inaccesibles para los cubanos, y cómo por raíz política, el latifundio privado o empresarial, tanto el estadounidense como el cubano, fue expropiado para convertirse en latifundio de Estado y en minifundio cuasi feudal.

