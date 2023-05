MIAMI, Estados Unidos. — El tenista español Rafael Nadal, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, anunció este jueves que 2024 será su último año en las pistas y que tomará los próximos meses para recuperarse de lesión que lo han venido aquejando desde el pasado mes de enero.

En conferencia de prensa celebrada en su academia de Manacor (Islas Baleares), el 22 veces ganador de Grand Slams puso fin al misterio sobre si estaría o no en la venidera edición de Roland Garros, torneo que ha ganado en 14 ocasiones y del que es el actual campeón.

“Después de haber perdido estos últimos meses esforzándome al máximo para recuperarme, no ha sido posible. Una vez llegados a este punto sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito, así que necesito poner un punto y aparte en mi carrera deportiva”, señaló el mallorquín, que no fijó plazos exactos para su regreso.

Rafa Nadal se lesionó el 17 de enero de 2023 en su partido de segunda ronda del abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald, que finalizó con derrota y eliminación para el español tres sets por cero. En el segundo set de ese partido, Nadal sintió un pinchazo en la parte superior del muslo de su pierna izquierda, que terminó siendo una lesión de nivel dos del psoas ilíaco, músculo que se encuentra entre la cavidad abdominal y la parte anterior del muslo.

Aunque la recuperación prevista era de ocho semanas, su regreso a las pistas se fue dilatando debido a las molestias, lo que ha obligó a Nadal a ir posponiendo su regreso y cancelando su participación en torneos que ha ganado en varias ocasiones, como los ATP Masters 1000 de Monte Carlo, Madrid y Roma, así como el ATP 500 de Barcelona, que se juega en una pista que lleva su nombre. Finalmente, tampoco estará en el Abierto de Francia, su gran objetivo.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Hemos estado trabajando en todo momento sin parar y con la vista puesta en los siguientes objetivos aunque se iban perdiendo por el camino. El más importante que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. En este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que significa este torneo para mí. No es una decisión que tomo yo, sino una decisión que toma mi cuerpo”, dijo Nadal frente a numerosos medios de prensa españoles y extranjeros que se dieron cita en su academia.

“Lo que voy a intentar es regenerar mi cuerpo en los meses que vienen, no voy a poner una fecha de regreso. Mi intención es cuando me sienta preparado física y mentalmente, si eso ocurre, volver a empezar”, puntualizó el tenista al ser cuestionado sobre su eventual regreso a la competencia.

El manacorí dejó claro que su intención es recuperarse al 100% y jugar una última temporada para despedirse de sus torneos predilectos, si el físico se lo permite.

En 20 años de trayectoria profesional, Rafael Nadal ha ganado 22 Grand Slams, récord que comparte con el serbio Novak Djokovic, 36 torneos ATP Masters 1000 y 23 de categoría ATP 500. Fue campeón olímpico individual en Pekín 2008 y en dobles en Río 2016.

Su último triunfos datan del pasado año, cuando conquistó su segundo abierto de Australia en cinco sets ante el ruso Daniil Medvedev, el ATP 500 de Acapulco, ante el mismo rival, y Roland Garros, certamen que ganó por decimocuarta ocasión liquidando en la final al noruego Casper Ruud.