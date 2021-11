MIAMI, Estados Unidos. – Los peloteros cubanos Darlin Jímenez (21 años) y Gustavo Urgellés (21 años) salieron de la Isla “en horas recientes” con la intención de firmar con una organización de las Grandes Ligas, informaron este martes el periodista especializado en temas deportivos Francys Romero y el periódico El Nuevo Herald.

Romero especificó que Jímenez había obtenido su baja del béisbol a finales de octubre. Por su parte, El Nuevo Herald detalló que el joven pelotero se salió de la preselección nacional con vistas al Panamericano de Colombia por no haber sido incluido en el equipo que asistió al Mundial Sub-23 en México.

Jiménez “dejó línea ofensiva de .329/.390/.471, seis dobles, dos triples y cinco impulsadas en la pasada Serie Nacional con los Alazanes de Granma. Esta actuación le empujó a ser incluido en la pre-nómina de Cuba al Mundial Sub-23 de México en octubre”, detalló Romero.

Por su parte, Urgellés “integró equipos Cuba en categorías infantiles y luego participó en el Panamericano Sub-15 de México. El espigado cátcher de 6,4 era parte de la actual preselección de los Industriales para la 61 Serie Nacional de Béisbol”.

Durante la Copa Mundial de Béisbol (Categoría Sub-23) celebrada en México a finales de septiembre, 12 peloteros cubanos ―una cifra récord― abandonaron la selección de la Isla. Tras la competencia, no regresaron a Cuba el receptor Loidel Rodríguez, los infielders Miguel Antonio González y Yandy Yánez, los jardineros Geisel Cepeda, Reinaldo Lazaga, Dismany Palacios y Reinaldo Lazaga, y los lanzadores Dariel Fernández, Luis Dany Morales, Ubert Mejías, Yeiniel Zayas y Bryan Chi.

El total de 12 fugas del equipo cubano constituye un “éxodo en desbandada sin precedentes”, apuntó Romero en Twitter.

“La máxima cantidad de abandonos juntando múltiples competencias en un año en el exterior para el béisbol de Cuba era de nueve, en 1996”. De ese modo, las 12 salidas “representan otro tope dentro de este fenómeno de la emigración del béisbol cubano, todas en un mismo torneo”, precisó.

A inicios de octubre, trascendió que el receptor Loidel Rodríguez (23 años), uno de los 12 peloteros que abandonaron el equipo Cuba durante la Copa Mundial Sub-23, había pedido asilo político en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el propio Rodríguez, quien ofreció detalles de su partida y de la estancia de la delegación de la Isla en el mundial juvenil.

“Me fui a las 4:35 de la tarde (…). Me tiré del segundo piso del hotel por una mata de palma y me recogió un carro que allí me esperaba”, reveló el joven, que escapó de la concentración el pasado 24 de septiembre.

