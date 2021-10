MIAMI, Estados Unidos. – “Ni somos cultos, ni somos libres”, así definió el músico Emilio Frías, mejor conocido como “El niño”, la condición actual de los cubanos a propósito del Día de la Cultura Nacional, celebrado este 20 de octubre.

El cantante aseguró en redes sociales que Cuba atraviesa una crisis no solo económica y de gobernabilidad, sino también de valores, que aleja cada vez más a los ciudadanos de la Isla de sus raíces y de su identidad.

“Con mucho dolor hoy les puedo decir que no, ni somos cultos, ni somos libres: solo somos un pueblo (alfabetizado), un pueblo que sabe leer y escribir y no somos colonia de ninguna otra nación, pero eso ni nos hace cultos y menos libres. No se dejen engañar”, sentenció el cantante en su perfil de Facebook.

Para Frías, Cuba es un país que “se hunde en la miseria”, donde “cada día es más difícil vivir” y donde “si no tienes dólares americanos, la moneda del enemigo, no puedes vivir como un ser humano”.

El cantante también hizo énfasis en el ocaso cultural en el que vive sumergido el país, “donde cada día las propuestas artísticas de todas las manifestaciones son más decadentes, ya sea por las carencias que nos trae el bloqueo, por la falta de interés de muchos o por el desencanto de tantos”.

“La mayoría de nuestros niños no saben ni quién fue Benny Moré y la música que escuchan habla de culo y teta. Nuestra sociedad desencantada cada vez es más grosera y vulgar y el instinto de supervivencia y la ambición nos ha llevado a tratar de comernos los unos a los otros”, sostuvo.

“El niño” también aseguró que “los dirigentes de la cultura no saben nada de cultura (…) son realmente dirigentes políticos y, por ende, las decisiones que toman responden políticamente a la cultura no culturalmente a nuestra identidad”.

El sonero también dejó claro que “Cuba solo es un paraíso para los extranjeros”, quienes “llegarán el 15 con ansias de todos y nosotros sin nada”.

“Ya me puedo imaginar el panorama y lo que hará un cubano por un dólar”, apuntó.

