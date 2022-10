MADRID, España.- El futbolista argentino Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, quedó ubicado en la primera posición del ranking de los 100 mejores futbolistas en la historia, elaborado recientemente por la prestigiosa revista inglesa Four Four Two (4-4-2).

El listado ha traído la habitual polémica, especialmente porque el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG) y ex del FC Barcelona quedara por encima de su coterráneo Diego Armando Maradona, recordado entre muchas otras, por su histórica actuación en el mundial del 86.

Al argumentar su decisión, Four Four Two recordó que Messi “ha sido votado entre los tres mejores jugadores del mundo durante diez años y entre los dos primeros durante nueve”.

“Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente. (…) Se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora dicta el juego mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi, ahora en sus 30, nunca ha estado mejor equilibrado”, apunta la publicación.

La tercera posición para el portugués Cristiano Ronaldo, por encima del brasileño Pelé, también desató opiniones encontradas.

“Todos conocemos sus atributos: finalización instintiva, movimiento nítido, enfoque inigualable. Tiene la explosividad de un velocista, la musculatura de un boxeador, el salto de un jugador de la NBA. Su repertorio incluye tiros libres que desafían la gravedad, cabezazos en los que parece estar suspendido en el aire. Como goleador, es lo más completo que se puede imaginar”, reseñó la revista inglesa sobre Ronaldo.

Top-15 de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos, según Four Four Two

Lionel Messi (Argentina) Diego Armando Maradona (Agentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Edson Arantes Do Nascimento, Pelé (Brasil) Zinedine Zidane (Francia) Johan Cruyff (Países Bajos) George Best (Irlanda) Franz Beckenbauer (Alemania) Ferenc Puskas (Hungría) Ronaldo Nazario (Brasil) Gerd Müller (Alemania) Alfredo Di Stéfano (Argentina-España) Michel Platini (Francia) Zico (Brasil) Garrincha (Brasil)

Four Four Two, de frecuencia mensual, se edita en Inglaterra desde su fundación en 1994. La publicación toma su nombre de la formación de fútbol, 4-4-2, considerada como una formación base, tradicionalmente asociada al fútbol inglés. Sus rankings sobre fútbol, aunque polémicos, son una referencia mundial.

