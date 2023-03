MADRID, España.- La cantante cubana Haydée Milanés se pronunció en sus redes sociales contra la represión del Gobierno de la Isla y se refirió a la crisis económica; factores que cada vez hacen “más insoportable” vivir en el país.

“Son muchas las dificultades que se presentan en la vida diaria de los cubanos, de alimentación, de transporte, de falta de electricidad/agua, medicamentos y una larga lista de necesidades básicas, más el deterioro generalizado que se puede ver tan solo saliendo a caminar las calles o entrando a la casa de cualquier cubano. Eso hay que vivirlo para poderlo sentir y entender”, dijo Milanés este fin de semana desde Facebook.

Así como se refirió a “la gran desilusión de pertenecer a un país hermoso, en el que podría ser maravilloso estar, pero cada vez se hace más insoportable vivir, porque no hay ilusión, porque el sistema de gobierno es ineficiente para el pueblo”.

Asimismo, denunció que no se puede disentir, “porque ese sistema te censura, te acosa, te reprime, te encarcela, te tortura y te destierra”.

La también compositora y arreglista acompañó su publicación con imágenes de mujeres encarceladas en Cuba y concluyó sus declaraciones pidiendo la libertad para los más de mil presos políticos en la Isla.

“No más encarcelamientos, no más represión, no más intimidación, no más abuso”, exigió.

Haydée Milanés durante los últimos años se ha mantenido crítica ante la situación de la Isla y apoyó las declaraciones públicas de su padre, el reconocido trovador Pablo Milanés (1943-2022), de quien dijo que sufrió la censura en los medios de comunicación cubanos.

En el 2020, luego de que tres niñas murieran víctimas del derrumbe de un balcón en Águila y Revillagigedo, en La Habana Vieja, trascendieron las declaraciones de la cantante, que expresó: “Hay muchas viviendas en peligro de derrumbe en La Habana y estos hechos cada día son más frecuentes. (…) ¿Cuántas vidas más son necesarias para que se tomen acciones precisas y urgentes con estas viviendas en estado crítico?”.

El primer concierto de Haydée Milanés del 2023 tendrá lugar este 10 de marzo en el Flamingo Theater Bar de la ciudad de Miami; y será su primera presentación pública desde el fallecimiento de su padre, acaecido el 22 de noviembre pasado.