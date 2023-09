SAN LUIS POTOSÍ, México.- Los atletas cubanos de lucha grecorromana, Gabriel Rosillo y Luis Orta, se coronaron campeones de sus categorías, respectivamente, en el Mundial de Lucha en Belgrado.

Rosillo se impuso al titán armenio Artur Aleksanyan en los 97 kilogramos. Luis Orta, por su parte, venció al azerbaiyano Hasrat Jafarov en su categoría de 67 kg.

Rosillo sorprendió a Aleksanyan y al mundo de la lucha al conseguir la victoria este sábado 23 de septiembre en la categoría de 97 kilogramos del Campeonato Mundial de Lucha celebrado en Belgrado.

En un épico giro de la contienda, Rosillo, que perdía contra el armenio, consiguió derribarlo cuando faltaban solo 21 segundos para el final. De esta forma, privó a la superestrella de su quinto título mundial, al vencerle por 3-3, según informó el sitio oficial del Mundial de Lucha.

Gabriel ROSILLO just stunned four-time world champion Artur ALEKSANYAN in the 97kg finals.

“Me he entrenado bien para estos Mundiales”, dijo Rosillo a los medios al terminar la batalla. “Pensaba ganar la medalla de oro y entrené muy duro para conseguirlo”.

Rosillo, de 24 años, llegó a Belgrado con un título mundial sub-20 en 2019, su mayor logro hasta ahora. Su contrincante, en cambio, podía presumir de tener una medalla olímpica de cada color, además de siete medallas mundiales.

El cubano había perdido en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio, y en su única otra participación en un Campeonato del Mundo en 2019, perdió en la segunda ronda.

Before we start the medals sessions on the final day of the World Championships, here's Gabriel ROSILLO beating four-time world champion Artur ALEKSANYAN . Rosillo with a clutch arm drag takedown.

