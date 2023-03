MIAMI, Estados Unidos. — Este miércoles arrancó en Cuba la 62 Serie Nacional de Béisbol y la inauguración del evento dejó un suceso que ya no sorprende: un paracaidista aterrizó en el estadio Mártires de Barbados, de la provincia de Granma, portando una imagen de Fidel Castro.

Pese a los sucesivos llamados del régimen cubano a no politizar el recién concluido Clásico Mundial de Béisbol, el mayor evento deportivo del país no pudo comenzar con otra imagen que no fuera la del Máximo Líder bajando del cielo granmense para dar sellar el inicio del campeonato.

Si durante el Clásico el Team Asere fue utilizado una y otra vez como arma de la propaganda comunista, en el comienzo de la Serie Nacional no fue diferente.

Como podía esperarse, el singular acontecimiento ya ha comenzado a generar numerosas burlas en redes sociales.

“¡Qué descaro! Como hay muchos que dicen que no se debe mezclar la política con el deporte. Aquí todo lo mezclan con política y el deporte no es la excepción”, comentó en la página de Facebook “Tirarle aunque te ponches” Jesús Martín Rodríguez, un cubano residente en Sancti Spíritus.

“¿Que no se debe mezclar la política con el deporte? Hablen ahora, odiadores”, replicó Abraham García, de La Habana.

En lo estrictamente deportivo, el partido inaugural de la Serie concluyó con victoria de los Alazanes de Granma, campeones defensores, ante los Cocodrilos de Matanzas, finalistas de la temporada anterior, con score de tres carreras por dos.

Los granmenses contaron con el concurso del cuarto bate del Team Asere, Alfredo Despaigne, mejor bateador del choque con dos hits en tres veces al bate y una carrera impulsada.

Además de Granma, triunfaron en la jornada de apertura los elencos de Pinar del Río, Industriales, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud.