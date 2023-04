MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este viernes en la Universidad de Miami su “Informe sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba”, en el que se denuncia la persistencia de “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales” en la Isla.

Según el informe, “la inexistencia de democracia” en Cuba impide el ejercicio pleno de los derechos laborales y sindicales, afectados además por un “peculiar contexto socioeconómico” que atraviesa el país.

Entre los problemas señalados se encuentran “situaciones de precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones e incluso, despidos injustificados”.

El informe resalta que el 92,3 por ciento de las personas entrevistadas consideran que no se están respetando los derechos laborales en Cuba, y el 98,4 por ciento no perciben la existencia de libertad sindical en su país. Además, el 93,8 por ciento entiende que no se está observando el debido proceso en el ámbito de las reclamaciones laborales, mientras que el 72,3 por ciento siente que no pueden o temen acceder al sistema de justicia laboral en Cuba.

Asimismo, el informe advierte que los derechos laborales colectivos, como la libertad sindical o el derecho a la libre asociación, “son totalmente inexistentes como consecuencia de la falta de un contexto de democracia e imposición de un partido único”.

El sindicato único, controlado por el Estado, limita severamente el movimiento sindical, y las personas que tratan de afiliarse libremente en un sindicato independiente enfrentan acciones represivas.

En cuanto a la legislación cubana, el informe señala que no contempla el derecho de huelga, lo cual “implica que el propio marco jurídico imposibilita medidas de acción colectiva para la defensa de los derechos laborales y, al mismo tiempo, califica de ilícita toda acción colectiva de las personas trabajadoras al considerarse contrarias al orden público o atentados contra la paz y la seguridad social”.

La REDESCA también destacó situaciones de especial riesgo que enfrentan diversos grupos poblacionales en el contexto laboral, como mujeres, la población afrocubana, la población LGBTIQ, las personas con discapacidad y las personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, la REDESCA hizo varias recomendaciones al Estado cubano, incluyendo el fortalecimiento del marco legal en materia de derechos laborales y sindicales, la garantía del debido proceso y el acceso a la justicia laboral, y la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral.

El informe fue presentado por Soledad García Muñoz, relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH; Andy Gómez, de la Universidad de Miami; y Giselle Morfi, abogada del Centro de Información Legal Cubalex.