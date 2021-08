LA HABANA, Cuba.- Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este martes 24 de agosto en el kilómetro 166 de la Autopista Nacional, punto próximo a Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, y dejó una persona fallecida y dos heridos de gravedad.

Según varias publicaciones en el grupo de Facebook: ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas, “el carro de turismo viajaba a alta velocidad al llegar a un tramo de la carretera que supuestamente habían reparado, (pero ustedes saben cómo queda eso con todo el asfalto regado y la arena suelta), y el Tur patinó”, dijo un usuario identificado como José Carlos Gómez Alegría.

“El auto perdió el control e impactó con un camión que iba en el mismo sentido por el carril del medio, lo que provocó que el auto de turismo se impactara contra uno de los árboles que están cerca de la autopista”, agregó Gómez.

Algunos miembros del grupo de Facebook criticaron “la mala idea” de sembrar árboles en los laterales cercanos a la autopista, y señalaron el peligro que estos representan.

“Yo me dirigía para La Habana sobre las 4:00 a.m. aproximadamente, y en el km 44 por la senda del medio una rama de uno de estos árboles colgaba y me impacto por el capo y parabrisas, no pude esquivarlo. Moraleja, la intención de sembrar esos árboles puede haber sido muy buena, pero las consecuencias han sido catastróficas, muchos muertos y daños materiales”, comentó un usuario de la misma red social identificado como Iván Camilo Ferrer.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida en el accidente de tránsito, así como la de los heridos y su estado de salud.

El pasado 17 de julio cuatro personas perdieron la vida en el kilómetro 349 de la Autopista Nacional producto al impacto de dos automóviles de renta de turismo que viajaban en sentido contrario.

Reportes de las autoridades cubanas indican que las principales causas de accidentes en la Isla son la avanzada edad del parque móvil, la mala señalización de las vías, el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas.

Pese a que 2020 fue un año con menor accidentalidad en Cuba, debido en gran medida a las restricciones de desplazamiento a causa de la pandemia de la COVID-19, durante los primeros meses del 2021 se han registrado un gran número de accidentes en la vía, muchos de ellos con víctimas fatales.

