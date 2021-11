MIAMI, Estados Unidos.- A pocas horas de aterrizar en Madrid, España, el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera ofreció sus primeras declaraciones al realizador Ian Padrón, en su programa Derecho a réplica, en el que aseguró que la decisión de salir de Cuba fue totalmente personal.

García Aguilera, principal promotor del grupo Archipiélago y la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre, dijo que entiende a los que lo juzgan, pero que “los últimos días han sido más difíciles de lo que podía prever, sin comunicación y sin poder moverte entras en un estado en el que empiezas a preocuparte en cómo enfrentar tu vida con dignidad”.

Durante la entrevista en vivo, Yunior García explicó que voló a España porque fue la única vía que encontró “para que no me silenciaran”, y la decisión la tomó el mismo día 14 de noviembre, cuando fuerzas represivas del régimen le impidieron salir de su casa a marchar en solitario como había anunciado días antes.

El dramaturgo reconoció que el bloqueo de su vivienda el pasado domingo, junto a las turbas castristas que protagonizaron varios actos de repudio durante todo el día, además de la incomunicación, lo llevaron a un estado tal que entrada la noche se quebró, y fueron su esposa y su suegra quienes le dieron ánimo para seguir su lucha.

“No soy esa estatua de bronce o de mármol, soy un tipo normal, y eso no significa que vaya a renunciar a mis objetivos y a mis principios, pero fueron momentos en los que me cambió la vida. Momentos en los que entiendes al exilio cubano. Yo intento llevar un tono de conversación y entendimiento siempre, pero cuando empiezas a vivir cosas como esas, cuando experimentas cosas que solo son comparables con el fascismo, empieza a nacer una rabia que es difícil de controlar, y es humana”, dijo.

“Lo que ha ganado es el terror que han implantado ellos. Pero hay que preguntarse por cuánto tiempo puede ganar ese terror”, cuestionó Yunior, y agregó que este jueves dará declaraciones muy importantes, sin ofrecer más detalles al respecto.

Yunior García explicó que “había acudido a la Embajada española para solicitar visa en vistas de que me detuvieran” el 14 de noviembre, pues como “mi única arma ha sido siempre la palabra, tenía que encontrar la vía de defender esa palabra”.

García Aguilera aseguró que “lo importante es lograr que haya cambios en Cuba” y que ahora mismo su “mayor preocupación es como no me rindo, y como permitir que no me duela demasiado”. Asimismo, del régimen y de esos que sabe están celebrando con su partida dijo: “mi objetivo va más allá de los adjetivos que me puedan poner”.

“Hay cosas que no puedes entender hasta que no las vives. Y yo nunca pensé en emigrar, no lo necesitaba, nunca me pasó por la cabeza salir de Cuba para siempre”, agregó.

Yunior García afirmó que tiene muchas heridas, “pero para esos que me provocaron las heridas y ahora celebran, esas heridas sanan, yo voy a sanar, y me recupero mas rápido de lo que ustedes se imaginan, y han medido mal el carácter de los cubanos. Que no salieran el 15 fue porque ellos prohibieron la marcha y utilizaron el terror, si creen que eso fue una victoria, les digo que no lo es para nada, es un asunto de tiempo”, sentenció.

