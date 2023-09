LA HABANA, Cuba. – “Con apagones y calor no hay quien duerma”, dice la holguinera Elvira Sánchez, visiblemente enojada mientras hace una cola para comprar alimentos. “Mi hija vive en el edificio 12 plantas [de la ciudad de Holguín] donde casi nunca se le va [la corriente eléctrica], pero se lo fue antes de anoche y lo que pasó con la niña fue terrible”, asegura la mujer.

Las viviendas de ese edificio de más de 40 años no fueron concebidas para la falta del fluido eléctrico. “El apartamento es un cajón cerrado y no está diseñado para apagones. Las ventanas son herméticas porque son de cristal. Sacamos a la niña para la sala y la acostamos en el sofá. Le puse el ventilador de batería recargable. También le eché aire con una penca para espantarle los mosquitos”, comenta Sánchez, que al igual que su hija y su yerno no pudo “pegar un ojo en toda la madrugada”.

Alicia, otra mujer que está en la cola, critica los errores del Gobierno. “Aquí han querido hacer las cosas al estilo de países desarrollados y no puede ser. Las construcciones debían ser frescas para cuando haya apagones. No han podido eliminar los mosquitos y cuando quitan la corriente nos comen en la oscuridad y sin ventilador”.

Hay lugares que sufren más el “castigo” de los apagones que otros. Orlando Martínez, del reparto Pueblo Nuevo, también en la ciudad de Holguín, se siente estresado por los continuos cortes de electricidad. “Quitaron la corriente de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche y hoy dicen que es desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana. Otro tormento. Dos martirios por dos noches sin dormir seguidas”, dice.

Por su parte, Mario Hernández rememora los malos ratos que le han provocado los apagones en el reparto El Llano. “Se fue a las 12:00 y estuvimos seis horas sin corriente. El apagón de la noche es malo, pero el de la madrugada es peor. Cuando quitan la corriente no puedes dormir por el calor y los mosquitos. Al otro día estás molido [cansado]. ¿Tú crees que así se pueda ir a trabajar?”, pregunta.

En el reparto Villanueva, Elvira Vázquez se expresa con pesimismo: “Esto llegó para no irse; olvídate que en Cuba siempre habrá apagones”.

Durante los apagones nocturnos, muchas personas utilizan rústicos implementos para alumbrarse. El más común es una mecha en una lata con petróleo. “Hay personas que tienen lámparas con baterías o plantas eléctricas. Pero yo gano 1.560 pesos de jubilación y solo puedo alumbrarme con este mechón”, dice Enma, una jubilada que, durante los apagones, “ilumina” la sala de su casa con la rústica mecha.

Los apagones también interrumpen los servicios estatales y privados con afectaciones salariales a los trabajadores y la satisfacción de los clientes.

El sector gastronómico, por ejemplo, ha sufrido un duro golpe. La céntrica y climatizada cafetería El Rombo ha dejado sus puertas abiertas de par en par. Desde la calle se observa una tenebrosa oscuridad en su interior, mientras las sillas del local están sobre las mesas. Sin prestar servicio por falta del servicio eléctrico están también las céntricas cafeterías Pico Cristal, Rico Pizza, Bar Plaza, La Begonia, La Casa de la Trova y la cremería Guamá.

Las tiendas en MLC no se quedan fuera del azote de los apagones. Un tiempo atrás estos establecimientos se servían de grupos electrógenos, pero esos años “felices” son un recuerdo: ahora la mayoría de estos equipos están rotos o sin combustible.

“No he podido comprar desodorante y jabón. He recorrido varias tiendas y están cerradas por el apagón”, comenta a CubaNet Claudia, madre de un niño de cinco años.

“Esto está cada día peor. La luz se la han llevado no sé cuántas veces. Antier, ayer… Son ‘criminales’ los calores que están haciendo. Dicen que no hay petróleo. Ese es el comentario, pero tú no sabes cuándo te dicen la verdad”, concluye otro holguinero en una cola.