MIAMI, Estados Unidos. – El exatleta cubano Javier Sotomayor, apodado “El Príncipe de las Alturas”, conmemora este jueves el 30 aniversario de su espectacular salto de 2,45 metros en la ciudad de Salamanca, España, un récord que aún no ha sido superado.

Según la revista deportiva estatal Jit, Sotomayor es el único deportista cubano que figura en el libro de récords mundiales. Su carrera incluye cinco récords mundiales, como el salto de 2,43 metros en pista cubierta, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, dos medallas de oro en competencias mundiales al aire libre y tres en eventos bajo techo.

Sotomayor, quien recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1993 después de su triunfo en Salamanca, dijo en una entrevista con Cubadebate que “la única forma” en que su récord no será batido es si se eliminara el salto de altura como disciplina atlética.

No sé si será mañana, en tres, cuatro, cinco, diez años, pero habrá un saltador que supere los 2,45. Han sido 30 años de dominio”, aseguró el exatleta.

En la última década Sotomayor ha generado numerosas críticas por sus declaraciones a la prensa. En 2020 dijo al diario español La Vanguardia que Cuba no era pobre, y que los problemas de la Isla eran culpa de Estados Unidos.

En sus declaraciones al medio español, en Barcelona, Sotomayor aseguró: “Pobres no somos. En Cuba no hay analfabetos, ni niños sin cobertura médica. Ni niños, ni adultos. Y no hay gente desnutrida. En el deporte, la ciencia y la educación estamos entre los mejores del mundo”.

Asimismo, afirmó: “El bloqueo nos limita a nosotros y a quien quiera tener negocios con nosotros. Hay bancos que no pueden entrar. Hoteles que se retiran. Otros que cierran. Por culpa del bloqueo, algunos de nuestros atletas todavía no han cobrado los premios internacionales que se ganaron”.

El cubano fue suspendido en 1999 por dos años luego de que un examen antidopaje realizado en ocasión de los Juegos Panamericanos de Winnipeg arrojara positivo por consumo de cocaína.

En julio de 2001, Sotomayor se vio por segunda vez involucrado en un escándalo por dopaje. En una reunión atlética en Tenerife, Islas Canarias, falló otro control antidopaje, en este caso por presencia de nandrolona, un esteroide anabolizante.

En enero de 2002, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) reconoció el dopaje. “La Federación Cubana (de Atletismo) nos envió una carta para informarnos que Sotomayor se retiraba y que él era consciente de que en su cuerpo había sustancias prohibidas”, dijo en ese entonces el portavoz de la IAAF, Nick Davis.