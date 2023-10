MADRID, España.- A las 8:00 de la mañana, con una sesión de gimnasio y luego la llegada al estadio, comienza un día de entrenamiento del joven pelotero cubano Félix Stevens Cañizares, actual jugador del equipo South Bend Cups, filial en las Ligas Menores de los Chicago Cubs.

“Nos estiramos, calentamos el brazo, bateamos en el terreno, hacemos un infield y después viene el juego”, detalla en entrevista con CubaNet Cañizares, quien, a sus 22 años, está muy próximo a cumplir su sueño: jugar en las Grandes Ligas.

Sobre su camino en el béisbol, influenciado por su tío, el estelar Bárbaro Cañizares, y su sueño de llegar a Las Mayores, Félix Stevens conversó con este medio.

El atleta, que comenzó en este deporte con solo cuatro años de edad en la Ciudad Deportiva, rememora los momentos compartidos en Cuba con sus compañeros, “desde que estaban bien pequeños”, especialmente en las categorías 9-10 y 11-12. Destaca la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) y menciona como un momento que no olvida cuando su equipo ganó un campeonato nacional a Matanzas a nivel infantil.

Salida de Cuba y el camino hacia el béisbol profesional

Félix Stevens Cañizares salió de Cuba rumbo a República Dominicana en 2017 con una visa por contrato de trabajo de su madre. Como él era menor de edad, la salida del país junto a ella fue sencilla, explica.

En República Dominicana decidió entrenar para que un equipo de Grandes Ligas lo contratara y se enfocó en los try-outs.

Dos años después, en 2019, llegó un momento significativo: firmó su contrato con los Chicago Cubs, marcando el inicio de su carrera en el béisbol profesional. “Fue un proceso muy duro, ya que tuve que sacrificar mucho de mí, y mi familia también tuvo que hacer sacrificios”, explica. “Gracias a los Chicago Cubs tuve la oportunidad de poder jugar profesional. Fue algo muy lindo en mi vida y es algo que nunca olvidaré, la oportunidad que ellos me dieron y la confianza en poderme firmar”.

Ya en Estados Unidos, jugó primero en Arizona, luego con Myrtle Beach Pelicans y en junio de este año, por sus resultados, fue promovido y trasladado a South Bend Cubs; todos filiales de Chicago Cubs. Esta promoción lo acerca aún más a su sueño de llegar a Las Mayores.

Félix Stevens Cañizares con el uniforme de Chicago Cubs. (Foto: Rich Biesterfeld / Cortesía)

Llegar a las Grandes Ligas: Un objetivo inmediato

Félix tiene un objetivo claro en mente: llegar a las Grandes Ligas. “Con disciplina, trabajo y concentración, esa meta puede estar muy cerca”, considera el pelotero.

Este año Félix también ha explorado la experiencia de alternar entre el bateo y el pitcheo. Aunque se siente más cómodo como bateador, “ya que es lo que ha hecho siempre”, “le gustaría poder hacer las dos” y su capacidad para lanzar ha sido una grata sorpresa. “Fue una experiencia muy buena ya que ellos me firmaron como jugador y pítcher. Ver que después de cinco años sin pitchear, sin hacer entrenamiento ni nada, pude marcar 94 millas, fue algo muy bonito para mí”, señala.

Inspiración Familiar: Bárbaro Cañizares

Ser el sobrino de un jugador como Bárbaro Cañizares, que dejó su huella tanto en Series Nacionales (SNB) como en Grandes Ligas, ha sido un desafío pero también una fuente de inspiración para Félix.

“Mis padres me contaban que desde muy pequeño yo cogía los bates de mi tío y siempre estaba arriba de él, y quería ir a ver todos sus juegos en el Estadio Latinoamericano”, recuerda.

Asimismo, explica: “Es un reto, ya que siempre me estoy tirando (compitiendo) con él. Tenemos una competencia y es algo que desde pequeño me ha motivado a ser mejor cada día. Siempre me he inspirado en él en mi vida y en mi carrera como pelotero. Me siento muy orgulloso de ser su sobrino”.

Cuba tiene el talento…

Félix también habla sobre el estado del béisbol en Cuba, y considera que “hay muchos buenos peloteros, pero para que esos talentos se puedan desarrollar harían faltan las mismas oportunidades y recursos, herramientas, guantes, bates… que se encuentran aquí (en los Estados Unidos).

Además, como un factor determinante se refiere al constante éxodo de los jugadores. “Buscan un mejor futuro para ellos y para su familia”, apunta este joven que sigue labrando su camino hacia la cúspide del béisbol y cuyo recorrido habrá que seguir.

Félix Stevens Cañizares con South Bend Cups. (Foto: Rich Biesterfeld / Cortesía)

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.