Mejor nadadora cubana se tomará “un descanso”: “Perdí mi conexión especial con la natación”

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La actual líder de la natación en Cuba, Elisbet Gámez, decidió tomarse “descanso” de las piscinas por un tiempo, según confirmó a los medios de prensa oficialista recientemente.

“Me tomaré un descanso, un retiro de las piscinas de forma competitiva. No significa que sea mi final, espero volver más fuerte y con muchos deseos de luchar para los Juegos de Santo Domingo 2026”, expresó al diario deportivo JIT.

La atleta, competidora en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y de 27 años, dijo que “los cambios de las reglas de la World Aquatics para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 me afectaban directamente, ya que me exigen hacer la marca A. No es igual que cuando asistí a las dos anteriores citas olímpicas por ser la primera nadadora de Cuba por la puntuación en el ranking de la federación internacional”.

En su testimonio contó que aunque tuvo la oportunidad de asistir a otra beca, en Francia, para intentar alcanzar el tiempo exigido y a pesar de irse con “buena disposición, deseos y una gran confianza”, no le fue bien en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ni en el campeonato mundial de Doha, donde no logró la meta propuesta.

Previamente había alcanzado cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y fue la más destacada, sin embargo, perdió su “conexión especial con la natación”, que la conducía a buscar sus “propósitos hasta en los peores momentos”.

“Lamentablemente, no encontré en Francia el respeto y la confianza de guiarme a la esperanza de poder mejorar mis resultados. Hice el esfuerzo por lograrlo, me sacrifiqué, pero no llegó el resultado. Esta vez me tocó perder”, arguyó.

“Por eso decidí regresar a Cuba, no seguir en un lugar donde no me sentía bien porque el tiempo pasa y no perdona. Comprendí que el que me quedaba no era suficiente para buscar la marca de 1.57.2 en otra sede. Quien sabe de natación conoce que mejorar dos segundos no se logra a mi nivel en par de meses”, añadió.

Gámez expuso que había conversado con sus entrenadores en Francia para evaluar sus motivaciones y trató de intentar la marca que se le pedía pero no resultó.

Convencida de que “si no tenía un buen presente, no iba a conseguir una buena competencia en el futuro”, decidió tomarse una pausa.

En este lapso, dijo, conluirá su tesis de grado de la Licenciatura en Cultura Física, bajo la tutoría de su entrenadora Luisa María Mojarrieta (“Lulú”).