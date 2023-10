MIAMI, Estados Unidos. — El argentino Lionel Messi y la española Aitana Bonmatí ganaron este lunes Balón de Oro que concede anualmente la revista France Football a los mejores futbolistas de la temporada.

El capitán del Inter Miami se alzó con el título por octava vez en su carrera, ampliando la diferencia con su máximo perseguidor, el portugués Cristiano Ronaldo, quien continúa con cinco.

Acompañaron al argentino en el podio el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el francés Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

El octavo Balón de Oro de Messi llega gracias a su coronación en el Mundial de Qatar 2022, donde guió a Argentina a la consecución del tercer título histórico.

Además de proclamarse campeón del mundo en Qatar, la pasada temporada Messi fue elegido MVP de la final, Balón de Oro del Mundial y Bota de Plata (siete goles y tres asistencias), más los logros con el PSG: campeón de Ligue 1 (16 goles y 16 asistencias… y 21 goles y 20 asistencias en la temporada a nivel general).

“La Pulga” ya había ganado el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. En otras ocasiones ocupó el segundo lugar (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y una vez el tercero (2007).

Entre las féminas se impuso Aitana Bonmatí, del FC Barcelona, elegida mejor jugadora de la Champions y del Mundial durante la pasada temporada. La joven, de 25 años,

“La verdad que ha sido un año único, quién me lo hubiera dicho cuando era pequeña que voy a jugar en el Camp Nou, que voy a ganar un Mundial, dos Champions, un Balón de Oro, un premio de la UEFA, me están pasando últimamente cosas extraordinarias, valoro mucho todo lo que me está pasando”, declaró Bonmatí en zona mixta tras conquistar el premio.

Otros ganadores de la noche fueron los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Vinícius Júnior. El inglés obtuvo el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del año; mientras que el brasileño fue merecedor del Trofeo Sócrates, que reconoce a los futbolistas que emprenden diferentes acciones solidarias. Haaland, por su parte, se quedó con el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador del año; y el argentino Emiliano Dibu Martínez fue el Trofeo Yashin, que premia al mejor portero.

En el apartado masculino el Manchester City repitió como mejor club de la temporada, mientras que en el femenino ese galardón fue para el FC Barcelona.

