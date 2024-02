MADRID, España.- En su regreso a las pistas el atleta cubano Jordan Díaz logró la marca mínima requerida para competir en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de triple salto. Durante la Copa de España de Clubes en Antequera (Málaga), este fin de semana, Díaz saltó a una distancia de 17,37 metros. Esta marca, además de asegurarle su partición en los JJ.OO., es la mejor marca española del año y la segunda mejor a nivel mundial.

Después de casi un año desde su última competencia en el Nacional de 2023 bajo techo, Díaz regresó con fuerza al Campeonato de España de Clubes de short track. El cubano, nacionalizado español, dominó la competición y dio al Barcelona ocho puntos para la clasificación final del campeonato.

Díaz comenzó con un salto de 17,21 metros, continuando con un salto de 17,37 metros en su segundo intento. Con un tercer salto válido de 17,32 metros, consolidó su posición como el mejor en la competición y garantizó su boleto para París 2024.

A pesar de las molestias en la rodilla que aún persisten, Díaz expresó su satisfacción por alcanzar la marca mínima olímpica. En declaraciones a la Federación Española de Atletismo, compartió su ambición de llegar en plenitud a los Juegos Olímpicos de París, donde espera representar con orgullo a España.

“Me sentía que podía saltar un poco más, pero es mínima olímpica que era el objetivo y salir vivo de aquí ya que todavía no estoy al cien por cien por las molestias en la rodilla. Estoy contento por la marca realizada y el resultado conseguido, aunque me veía con más ambición de llegar más lejos. No puedo pedir más, porque el objetivo era conseguir la marca mínima para los Juegos de París”, afirmó Díaz.

A finales de enero pasado Jordan Díaz había anunciado su regreso a las pistas. En ese momento, sobre los próximos meses y su preparación, en entrevista con Mundo Deportivo explicó: “Estaré en Antequera el 10 de febrero para disputar con el Barça la Copa Joma de clubes, después viajaré a Ourense el fin de semana del 16 para el Campeonato de España en pista cubierta, y luego ya competiré el 23 de febrero en el Meeting de Madrid del World Indoor Tour”.

Jordan Díaz abandonó la delegación de la Isla en España en junio de 2021 tras finalizar el Meeting de Castellón, en el que no participó. Posterior a ello solicitó el pasaporte español y se unió al grupo de entrenamiento del también cubano y nueve veces campeón del mundo Iván Pedroso. Jordan Díaz recibió la nacionalidad española en febrero de 2022.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.