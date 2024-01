MADRID, España.- El velocista cubano Jenns Fernández, de 23 años, firmó una actuación histórica en los últimos días en el Meeting Nazionale Indoor de Ancona, Italia, país donde reside desde el pasado año.

Fernández, que compite en la actualidad por el club Lagarina Crus Team, corrió los 60 metros planos en 6.48 segundos, batiendo el récord nacional de Cuba que ostentaban Yunier Pérez y Freddy Mayola con 6.49 segundos.

El atleta, que también es el campeón nacional juvenil de Cuba en los 100 metros planos, dominó la carrera desde el inicio y llegó a la meta con más de dos cuerpos de ventaja sobre la segunda posición.

Aunque “este récord no será oficial porque no corro por Cuba”, dice Jenns Fernández a CubaNet, “es un objetivo cumplido para mí porque mi papá quería mucho ese récord de los 60 metros”.

Esta marca también lo deja como líder en solitario del listado Mundial de 2024 para esta distancia.

“Ha sido un resultado increíble. No me esperaba tan pronto esta mejoría en mi carrera”, dijo el velocista a este medio y agradeció a sus entrenadores Silvano Pedri y Carlo Buzzicheli, sin quienes “esto no fuera posible”.

Fernández es el recordista nacional de los 100 metros en la categoría juvenil, con un tiempo de 10.14 segundos. Esta marca la alcanzó en el Memorial Barrientos de Atletismo 2019 y le valió el apodo de “centella de Simpson”.

En mayo de 2022 Jenns Fernández abandonó la delegación nacional de atletismo con que viajó a España para realizar entrenamientos con vistas a los I Juegos del Caribe Guadalupe 2022. Tras “desertar” en Madrid, muy pronto se trasladó a Italia, donde reside desde entonces.

En junio de ese año, poco después de llegar a Europa, en conversación con CubaNet explicó sobre su decisión de no regresar a Cuba: “La decisión la había tomado hacía meses. Hacía meses que me había propuesto correr bien para llegar a la gira de Europa. Y ahí desertar. Si no podía iba a pedir la baja del Equipo Nacional al final de la temporada. Ya no quería seguir en el equipo porque no era todo como lo pensé. Era muy distinto a como lo soñé. Todo fue muy rápido en el aeropuerto. Me escondí en el aeropuerto hasta que subí corriendo una escalera y estaba afuera un familiar esperándome.

Muy pronto se trasladó a Italia, considerando que “la velocidad es más relevante que en España”.

En la mencionada conversación, el joven dijo que tenía entre sus objetivos “llegar a Juegos Olímpicos, llegar a mundiales y que el mundo lo conociera como un buen corredor en las pistas de los 100 y los 60 metros”. Este último ya ha comenzado a cumplirse.

