MADRID, España.- El expolista cubano Giraldo Carales debutó esta semana en el exitoso concurso culinario de Televisión Española, Masterchef. En la primera edición del programa, a la que asistió con un delantal con una bandera cubana dibujada por su hija, logró avanzar a la próxima ronda.

Carales, quien durante los últimos tiempos y tras su retiro como deportista se ha dedicado al modelaje profesional, expresó este martes en su cuenta de Instagram: “Uno de los momentos más emocionantes de mi vida. No me podía imaginar mejor manera de entrar en el programa. Fue un sueño hecho realidad. Creo que el delantal/amuleto que me diseñó mi hija hizo sus efectos”.

Además, agradeció a su madre por abrirle las puertas al mundo de la cocina y a sus vecinos Charo y JoseMari por ser de sus primeros maestros en la cocina española.

“Pronto les compartiré los trucos de la merluza en salsa verde para que todos puedan disfrutar de este manjar”, agregó.

Giraldo Carales, de 34 años de edad y nacido en Camagüey, jugó waterpolo en Cuba durante más de una década. Con la selección cubana participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde quedaron en la cuarta posición. Además, obtuvieron un bronce en Veracruz 2014 y una plata en Barranquilla 2018.

Tras su llegada a Europa y antes de incursionar como modelo, Carales tuvo éxito en España con el club de Waterpolo de Navarra.

Según explicó al medio deportivo Play Off Magazine, estando en Cuba a punto de retirarse, “porque ya eran 14 años en la selección nacional”, le llegó una oferta para jugar en Pamplona, en la división de honor.

“La decisión fue fácil, lo difícil fue dejar a mi familia atrás, pero era una experiencia que tenía que vivir. Siempre la quise y que se me diera en mi último año fue una bendición”, dijo el multifacético cubano.

