Estadio Latinoamericano, cada vez peor

LA HABANA, Cuba. – Una nueva visita al Estadio Latinoamericano, en ocasión de celebrarse un juego entre los equipos de Industriales y Granma, en el marco de la actual Serie Nacional de Béisbol, nos permitió apreciar el grado creciente de deterioro que sufre esa instalación, así como las incomodidades que afrontan los aficionados que acuden allí a presenciar los partidos de nuestro deporte nacional.

Lo primero que salta a la vista de cualquier visitante es la cantidad de sillas que antes tenían respaldo y que ahora no lo poseen. Es decir, toda una hilera de asientos que cubren la parte intermedia del centro y la banda izquierda y derecha del graderío, que cuentan solo con una tabla para que los aficionados se sienten, sin nada más donde poder acomodar sus espaldas.

También llama la atención la fuerte presencia policial en esta instalación. Lo mismo en la entrada principal que en los pasillos del estadio, policías de ambos géneros se hacen presentes. Cualquiera diría que las autoridades temen algún tipo de manifestación popular. En la mente de los mayorcitos, por ejemplo, se mantiene el recuerdo de lo sucedido en el año 1955, cuando un grupo de estudiantes de la entonces combativa Federación Estudiantil Universitaria (FEU) se lanzaron al terreno para manifestar su desagrado con la dictadura de Fulgencio Batista.

Otro detalle que disgusta al público beisbolero es que la pizarra electrónica del Latinoamericano, construida con bombo y platillo hace algunos años, ya no funciona. No sabemos si su paralización se debe a la crisis energética que atraviesa el país, o a alguna rotura sin solución. Lo cierto es que la información que se brindaba a los asistentes al estadio, como el orden al bate de los equipos, o algún que otro dato estadístico importante, ya no se ofrece.

Bueno, ¿y qué decir de los servicios gastronómicos de esta instalación? Pues que, increíblemente, se hallan casi ausentes por completo. Para aquellos aficionados que peinan canas, o que ya nada tienen que peinar, y que antaño se comían una pizza en el Latinoamericano y después se tomaban un refresco, que saboreaban un helado o un dulce, o disfrutaban de un café, o acudían a una tiendecita de misceláneas donde podían adquirir artículos deportivos o de uso general, el actual estadio debe parecerles poco menos que un cementerio. Hay una sola cafetería estatal en toda la instalación, la cual oferta un pan con algo indescifrable adentro y lata de refrescos con un precio prohibitivo para la mayoría de los aficionados. Y sobre la presencia de los actores no estatales, se limitan a algún que otro cuentapropista vendiendo maní o chupas chupas.

Los aficionados que poseen la suerte de contar con antenas en sus casas que les permiten ver los canales de televisión de Estados Unidos, y presencian los juegos de la MLB con las gradas casi totalmente llenas de público, contrastan esa situación con la pobre asistencia de los aficionados cubanos a los juegos de la Serie Nacional.

Es verdad que las incomodidades que hay en el Latinoamericano para presenciar un juego, y los problemas de transporte que sufren los cubanos, conspiran contra la asistencia de público al estadio. Por ejemplo, el día de nuestra visita a la instalación había unos 1.000 aficionados en las gradas. Casi nada para un estadio con una capacidad de unas 55.000 personas.

Pero tampoco podemos obviar que ese día la Televisión Cubana iba a transmitir un partido de la Liga Española de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Y, evidentemente, esa era una opción más atractiva para buena parte de los cubanos, sobre todo para los más jóvenes, que prefirieron quedarse en sus casas para ver el fútbol. Un deporte que, gracias a la disparatada política mediática de las autoridades, le ha robado el show al béisbol.

