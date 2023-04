MADRID, España.- El estadio del equipo profesional de baloncesto estadounidense los Miami Heat pasará a llamarse Kaseya Center, luego de un reciente acuerdo con la empresa de software Kaseya, con sede en Miami.

El acuerdo de patrocinio se fijó por 117 millones de dólares y durante 17 años. Además Kaseya será el socio oficial para soluciones informáticas del equipo de los Miami Heat.

“Estamos orgullosos de cerrar este acuerdo con una empresa local por primera vez en la historia del Arena”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Esta asociación financiará nuestros exitosos programas de seguridad pública y fortalecerá nuestra marca como una comunidad global preparada para el futuro”, agregó.

Levine Cava aseguró también que desde que Kaseya reubicó su sede en Miami ha demostrado un compromiso real de invertir en la economía y el talento local.

I’m thrilled that the home of our @MiamiHEAT will now be known as the Kaseya Center!

This partnership will fund our successful public safety programs and strengthen our brand as a global, future-ready community.

I’m grateful to the @MiamiDadeBCC for their unanimous support. pic.twitter.com/eZnB3lXVbf

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 4, 2023