LA HABANA, Cuba.- Quienes la observan por casualidad no entienden su obstinado ir y venir sobre las deterioradas pistas del patinódromo, en el Parque Forestal de La Habana. En su rutina de entrenamiento, más que patinar, Ariadna Cantillo Tundidor parece un halcón que vuela sobre ruedas. Pocos lo saben, pero sus veloces patines han escrito páginas inéditas para el deporte cubano.

Lo de la giraldilla es admirable. En especial, porque la disciplina que practica no goza de popularidad en la Isla y, aun cuando los resultados tocan a la puerta, el ente deportivo nacional no apuesta por su desarrollo. Con todo y eso, Ariadna, que es la estampa de la superación, puede presumir de codearse con los monstruos del patinaje mundial.

A nivel nacional, sus potentes y sincronizadas zancadas están adaptadas a destrozar récords, una y otra vez, mientras cuenta por ramilletes los títulos domésticos. Sin embargo, lo que glorifica a la velocista de 25 años como mejor patinador cubano de todos los tiempos, sin distinción de sexos, son los resultados internacionales que ha logrado.

Fuera de casa atesora un séptimo lugar mundial (mejor ubicación histórica para un cubano), la sexta plaza en la I Válida Nacional de Interclubes de Colombia (potencia del patinaje), un bronce panamericano de la especialidad (desplazando al cuarto lugar a una campeona mundial) y la histórica medalla plateada que pescó en los XXIV Juegos Centroamericanos de San Salvador, entre otras cosechas menos rimbombantes.

Sus resultados son lo mejor que pueden enmarcar las vitrinas de la Mayor de las Antillas. En noviembre venidero, los días 4 y 5, tendrá un nuevo chance de agrandar su historia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, cuando se deslice por el patinódromo del Estadio Nacional para disputar las pruebas de 200 metros contra meta y 500 metros más distancia.

Será la única velocista criolla en la cita. Sobre su preparación para la competencia, pronósticos y otras interioridades de su carrera y el patinaje cubano, antes de partir al país andino habló en entrevista para CubaNet.

Ariadna Cantillo. (Foto: Captura YouTube / CubaNet)

—Se te ve rápida, cuéntanos cómo marcha tu preparación de cara a Santiago de Chile

Marcha todo lo bien que puede marchar. Es una preparación exclusivamente nacional, sin competencias internacionales próximas a los juegos ni preparación fuera de aquí (Cuba). Entonces, estamos haciendo todo lo posible teniendo en cuenta las condiciones. No tenemos pista de medidas oficiales y todo eso nos afecta porque estas son 25 metros más chiquitas, por tanto los ángulos de las curvas son diferentes a lo que vamos a encontrar allá.

—¿Cuántas pistas existen en Cuba? ¿Cuál es su estado?

—En Cuba existen tres pistas y dos tienen las medidas oficiales. Una está en Cienfuegos, pero no se puede patinar en ella porque está inhabilitada por las malas condiciones que tiene, y otra en Sancti Spíritus que esa sí está en condiciones de entrenar. La del equipo nacional es esta de aquí (el patinódromo del Parque Forestal Metropolitano) y tiene 175 metros, no es oficial.

Ariadna Cantillo entrenando. (Foto: Captura YouTube CubaNet)

—¿Hay posibilidades de ir a entrenar a Santis Spíritus, y aclimatarse a las medidas reales antes de partir hacia a los juegos?

—Imagínate, eso no está en mis manos, pero no creo. Ya estamos próximos a los juegos, así que no, si hasta ahora no lo han hecho, no creo que nos lleven a Sancti Spíritus a entrenar. Eso sería bueno.

—¿Alguna base de entrenamiento en el extranjero, para potenciar lo trabajado acá?

Como te comentaba, los Juegos Panamericanos empiezan dentro de muy poco tiempo. Hasta ahora la preparación se ha hecho todo el año aquí y, por lo que sé, se va a terminar aquí. Había una gira planificada, pero se cayó por motivos ajenos a mi voluntad y conocimiento, cuestión de gestiones creo. Parece que no se concluyeron, por la parte de acá.

—¿Qué apoyo recibes del INDER (Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación)?

—De eso yo no hablo, todo el mundo sabe que el INDER no le brinda ningún apoyo al patinaje.

—Sin apoyo del INDER, cómo te las arreglas para conseguir los patines profesionales y demás implementos de protección.

Me patrocina la marca Canarias, es la marca número uno de patines en Colombia y es un apoyo muy importante para mí, por lo que me representa sobre todo a la hora de conseguir los recursos para entrenar. Las ruedas, los patines y esas cosas que tienen bastante desgaste, y ellos me facilitan los implementos. Cambiar un juego de ruedas cuesta no menos de 200 dólares; y unos patines, si son personalizados, pueden costar unos 400 o 500 dólares.

(Foto: Captura YouTube CubaNet)

—¿Qué necesita el patinaje cubano para ponerse a la altura de los mejores?

Muchas cosas, se necesita un escenario, capacitación a los entrenadores, capacitación del personal técnico, una base de infantiles que no hay. Se necesitan un montón de cosas, no es solamente topes internacionales, sino que se necesita también más masividad. Este es un deporte muy costoso y cuesta que haya masividad de atletas.

—¿Expectativas para estos Juegos Panamericanos?

—No puedo asegurar un lugar, o medallas. Voy a tratar de quedar lo mejor posible. Estuve en el mundial y pude ver que el patinaje ha agarrado un nivel muy alto, como hacía muchísimos años no veía, y va a ser una competencia muy dura. Creo que las colombianas van a ser las rivales más fuertes, son las mejores del área y ahora mismo diría que del mundo.

—Eres la única cubana con medallas en el patinaje, ¿nos cuentas cómo fue el proceso para conseguirlas?

Es una historia que se ve fácil o corta, pero tiene bastante trascendencia, bastante esfuerzo. Digamos que fue una preparación que empezó hace tres años, desde la pandemia, cambié completamente mi plan de entrenamiento, cambié de entrenador, y eso nos dio la opción de perfeccionar los puntos más fuertes y lograr las dos medallas internacionales que tiene el femenino en el evento de los 100 metros. Desafortunadamente, ahora en los Panamericanos ese evento no se va a correr.

—La medalla de plata en San Salvador es histórica, ¿qué sabor te dejó?

—Esa medalla de plata tiene dos cosas. La primera, quedé contenta por ganarla, por supuesto. Pero, no quedé del todo satisfecha, porque desde que empecé los primeros 100 metros –se compite en cuatro fases, clasificando los mejores tiempos– me lastimé un músculo de la pierna y me atendió una fisioterapeuta que me recuperó más o menos del dolor. Seguí así y empecé a ubicarme segunda desde la segunda fase. Para la final estaba muy pareja en tiempo, pero el músculo se desgarró y no pude salir a competir. Me quedó eso de ver hasta dónde habría podido llegar, si hubiera quedado en plata o tal vez ganado el oro. Como no pude patinar siento que quedé inconclusa.

—Y a pesar del esfuerzo, y de la historia, tu medalla no se anunció. Se cuenta que la prensa cubana prefirió cubrir el resultado de otra atleta, ¿cuánto hay de verdad en eso?

—Esa atleta fue Arlenis Sierra (ciclismo), pero entiendo que contra Arlenis no se puede competir. Arlenis es mucha Arlenis. El ciclismo fue un espectáculo y Arlenis hizo una carrera espectacular, se tuvo que batir contra tres colombianas que son muy fuertes y, bueno, entonces no se habló del patinaje. Pero eso ya no tiene solución, lo mejor es enfocarse en lo que está por venir.

