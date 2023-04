MADRID, España.- El cubano Yordan Álvarez, bateador designado y jardinero izquierdo de los Astros de Houston, llegó al jonrón número 100 de su carrera en las Grandes Ligas, durante el partido disputado contra los Tigres de Detroit este lunes en el estadio Minute Maid Park.

Con 372 partidos, el tunero se convirtió en el jugador de los Astros que más rápido ha llegado a los 100 cuadrangulares. El récord pertenecía a Lance Berkman, quien lo consiguió en 452 encuentros.

Asimismo, es el 19no. jugador en la historia del equipo en alcanzar los 100 vuelcacercas.

La marca también convierte a Yordan Álvarez en el quinto jugador que más rápido llega a los 100 jonrones en la Gran Carpa. Antes lo hicieron Ryan Howard (en 325 partidos), Pete Alonso (347), Gary Sánchez (355) y Aaron Judge (371).

“Cuando conecté la bola, en ese momento, la verdad es que no estaba pensando en ello (en el récord). Sabía que estaba a uno o dos (HR para llegar a 100), pero realmente no pasaba por mi cabeza”, declaró el jugador, citado por la MLB. Además, explicó que solo pensaba en que había empatado el partido.

Yordan Alvarez makes it a whole new ballgame for the @Astros with his 100th career HR! pic.twitter.com/ZPDvqcVUxA

— MLB (@MLB) April 4, 2023