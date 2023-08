MADRID, España.- El saltador de longitud Alejandro Parada, uno de los pocos cubanos que ha llegado a la discusión de medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest, terminó décimo en la final de su categoría este jueves.

En la lucha por el podio, el salto más largo de Parada fue de 7,86 metros, muy por debajo de los 8,13 metros con que había clasificado para la final la jornada previa.

Parada, campeón de los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, con 19 años es el atleta más joven de la delegación cubana.

El oro del salto de longitud fue para el titular olímpico griego Miltiadis Tentoglou, que en el último salto alcanzó los 8,52 metros. La plata y el bronce fueron para los jamaiquinos Wayne Pinnock (8,50 m) y Tajay Gayle (8,27).

The master of the last jump 😮‍💨

🇬🇷's Miltiadis Tentoglou files to 8.52m to become the long jump world champion ‼️ #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/wCbLl1nZbD

— World Athletics (@WorldAthletics) August 24, 2023