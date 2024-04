Crisis en Serie Nacional: 7 árbitros sancionados y 48 atletas y directores expulsados

SAN LUIS POTOSÍ, México.- La actual Serie Nacional de Béisbol ha dejado un saldo de siete árbitros expulsados y un total de 48 atletas y directores expulsados.

El dato trascendió en una conferencia de prensa de la Federación Cubana de Béisbol, donde propusieron realizar un “trabajo interno fuerte desde la Federación, con continuos análisis para lograr el mejor trabajo posible de los árbitros”.

El mal trabajo de los árbitros ha provocado, según el analista deportivo Carlos Hernández Luján, el enojo de los aficionados, que han protagonizado hechos de violencia contra el arbitraje. “Esperemos que esto termine aquí ya antes de que vaya a suceder un hecho lamentable en la Serie Nacional”, dijo el periodista en el espacio “Bola viva”.

El periodista deportivo Renier González afirmó categóricamente que el arbitraje no está siendo bueno. “Se están cometiendo errores de bulto y uno lo puede apreciar como el de Ciego de Ávila”.

“El arbitraje está mal y los comisarios que evalúan a los árbitros tienen que poner que es mal, hay que sancionar. Cuando hay mal arbitraje y te dicen que es bueno, se está haciendo un mal trabajo”, dijo. Y lamentó que César Valdés, jefe técnico del arbitraje en Cuba, no pudiera acudir al programa a conversar sobre el tema por un “problam familiar”.

Sin embargo, los errores de estos no pueden dar lugar a la violencia, coindicieron los analistas, quienes propusieron tomar medidas con esto en las provincias cubanas.

El equipo pinareño, por ejemplo, enfrentó la expulsión de uno de sus receptores, Yasiel Ajete, quien había protestado un strike al árbitro Misael Cala.

En otra ocasión, fue cantado un out en tercera base que resultó lo contrario y que fue capturado en redes sociales. En el estadio Capitán San Luis, los aficionados se quejaron y afuera del recinto gritaron a los árbitros.

Una situación peor ocurrió en el estadio matancero Victoria de Girón cuando, luego de un juego entre Matanzas y Guantánamo, los árbitros y los aficionados se pelearon.

Esta crisis de arbitraje se suma a un panorama nada halagüeño en esta Serie. Un total de 105 atletas tienen problemas médicos, 85 presentan lesiones con un promedio de una lesión cada 3.3 juegos.

El pasado año Reynol Alfonso Castillo, mediador durante años en las Series Nacionales de Béisbol renunció por el bajo salario que recibía.

“Ya no estoy en condiciones de seguir trabajando, ya que no veo bien… además, cuando no es una cosa es la otra, y para seguir siendo del montón, es mejor apartarme de este mundo”, dijo Reynol Alfonso desde Facebook. En su publicación comentó también que era “doloroso dejar lo que uno ama”, pero “te obligan, te llevan contra la pared”.

“Ya no más, no soy esclavo de nadie para trabajar y no ser estimulado”, dijo el árbitro, quien además fue un talentoso pelotero, aunque su carrera se vio interrumpida muy joven por una lesión en un brazo.