Campeona olímpica Yumileidi Cumbá: “No se me consideraba atleta con posibilidades de medalla”

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La campeona olímpica Yumileidi Cumbá obtuvo medalla de oro en el lanzamiento de bala en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; sin embargo, sus entrenadores no la veían como una atleta con posibilidades de coronarse como la primera, según contó en entrevista concedida al medio PlayOff Magazine.

Su relato al medio deportivo evidenció las pocas expectativas que sus entrenadores tenían en ella, pues la enviaban sola a las competencias internacionales pensando que no obtendría un lugaar en el podio.

“Durante muchos años, asistí a numerosas competencias internacionales sin la presencia de un entrenador. Esto se debió a que no se me consideraba una atleta con posibilidades de obtener resultados destacados, a diferencia de Iván Pedroso y Javier Sotomayor, quienes eran potenciales medallistas en cualquier evento. Yo era vista como una posible finalista”, dijo a PlayOff Magazine.

En su testimonio contó cómo en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde obtuvo la medalla de oro, no fue con un entrenador. “Nosotras tres, los atletas, nos convertimos en nuestros propios entrenadores. Mi entrenador estuvo con nosotros hasta 15 días antes de que fuéramos a Huelva para los Juegos Iberoamericanos”.

En las olimpiadas ella y las otras atletas se entrenaban por su cuenta: “Conocíamos el plan y sabíamos lo que teníamos que hacer”.

La atleta, natural de Guantánamo y trasladada a los 14 años a La Habana para fortalecer su preparación como deportista, becada durante su niñez y adolescencia y compitiendo en contiendas nacionales e internacionales desde muy joven, fue relegada por no ser considerada una alteta de campo de “alto nivel”.

“En aquel momento, los eventos de campo que obtenían más resultados eran el salto largo, el triple salto masculino y femeninos. No éramos considerados atletas de campo de alto nivel. Nunca fuimos con un entrenador a casi ningún evento. Los mundiales bajo techo, los mundiales al aire libre, los Juegos Olímpicos, casi nunca contamos con la presencia de entrenadores”, expresó

En su entrevista reconoció que los atletas de bala siempre han estado “a la sombra” del resto de los eventos. “Mi entrenador siempre tuvo problemas y no cambió ni cuando fui campeona olímpica”, confesó. Sin embargo, luego de volverse campeona olímpica, el lanzamiento de baja “ganó otro nivel” y comenzaron a tener entrenadores en los certámenes principales.

Cumbá se retiró en 2008 tras los Juegos Olímpicos de Beijing y comenzó a trabajar prestando servicio como entrenadora, pues no había una plaza fija para ella en el equipo nacional de bala.

Su situación no cambió con la jubilación de Justo, cuando se quedó como entrenadora principal.

“Me decían que no tenía plaza y que debía estar a la sombra de otros entrenadores. Aunque muchos entrenadores comienzan en calidad de prestación de servicio y luego se convierten en entrenadores principales, en mi caso no ha sido así. Siempre he estado en prestación de servicio”, precisó.

Posteriormente, de 2019 a 2023 estuvo de misión en África y desde su regreso está considerando cómo reincorporarse a su trabajo, “aunque seguiré en calidad de prestación de servicio, ya que no hay plaza disponible”.