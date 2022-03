MADRID, España.- Este 22 de marzo el expelotero cubano Armando Capiró cumplió 74 años. Capiró, considerado por muchos como el mejor jardinero izquierdo en Series Nacionales, nació en Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, donde aún vive dedicado a su familia.

Desde pequeño sintió pasión por el béisbol, y según él mismo ha contado, en la secundaria iba todas las tardes al estadio Latinoamericano con sus amigos.

“Un día mi padre nos recogió a mí y mi hermano José (que también fue pelotero) para disfrutar un clásico Habana-Almendares. Ese día iba a lanzar un pítcher americano (Wilmer David Mizell, conocido como “Vinagre Maisel”) que era la sensación de esa temporada. (…) Yo estaba loco por verlo y mi papá al ver mi emoción me prometió que me iba a comprar un helado por cada ponche que este propinara. (…) Ese día dio 15 ponches”, relató Capiró en una entrevista con el medio deportivo Play Off Magazine.

“La emoción en las gradas era tremenda, de todos los que estábamos ahí vitoreando cada lanzamiento, cada ponche, cada out. Eso me hizo desear con todo ser también parte de algo como eso y a partir de ahí supe que quería ser pelotero cuando me llegara la oportunidad”, explicó.

De pitcher a slugger

Armando Capiró comenzó en la pelota como lanzador en las categorías inferiores y luego en las juveniles.

Como pitcher llegó a integrar el equipo Cuba, e incluso logró un no hit no run en 1966.

Sin embargo, a pesar de sus éxitos, siguió los acertados consejos del entrenador Pedro “Natilla” Jiménez, quien se le acercó un día y le dijo: “Capiró, tú eres buen bateador, deja de pichar”.

En su debut como bateador, a los 18 años, conectó un cuadrangular para Occidentales frente a Henequeneros.

Entre sus méritos se encuentran haber llegado a ser cuarto bate del equipo Cuba, luego de batearle de cinco cuatro a Changa Mederos.

En 1969, junto a otros grandes de la época, integró la “Tanda del terror”.

En abril de 1973 alcanzó el récord de jonrones en Series Nacionales. Con 22 cuadrangulares rompió la marca que pertenecía a Agustín Marquetti, con 20.

Por su peculiar manera de batear, marcaba con el bate la esquina del home al pítcher, fue apodado como el “El elegante del Diamante” por el narrador Bobby Salamanca.

Capiró participó en 14 series nacionales, durante las que consiguió 162 homeruns y 1177 hits, para un promedio de .298.

Una retirada adelantada

Sin embargo, el exitoso pelotero tuvo un retiro adelantado y poco feliz.

A finales de los ´70, factores adversos como una lesión en la rodilla, difamaciones de su primera esposa sobre su sexualidad y problemas con el entonces presidente del gobierno de La Habana, Oscar Fernández Mel, lo llevaron a terminar su carrera deportiva.

Tras discusiones con Fernández Mel, el funcionario decidió que “Capiró no jugaría más pelota mientras él estuviera al frente del gobierno”.

Tras su tiro, el reconocido pelotero cubano trabajó unos años como entrenador en el hospital psiquiátrico de La Habana y participó en el homenaje que se le hizo a Industriales por sus 50 años en Miami.

En marzo del 2001 fue seleccionado entre los 100 atletas más destacados del siglo XX.

