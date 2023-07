Ciudad de México, México.- El lanzador cubano Marlon Vega salió de Cuba y buscará firmar con un equipo de las Ligas Mayores de Estados Unidos, según publicó el periodista deportivo Francys Romero.

El veloz serpentinero trabajará como invitado en la Liga de México, dijo Swing Completo. El objetivo de este paso es su puesta en forma para presentarse a scouts de Grandes Ligas.

Cuban RHP Marlon Vega (20) left Cuba and will seek to sign with an MLB team, per sources.

He was Rookie of the Year (2021) and MVP (2022) of the Cuban National Series. Two U-23 World Cups (2021/2022) member and reserve in the V World Baseball Classic roster. pic.twitter.com/Yrnm3g1N5C

— Francys Romero (@francysromeroFR) July 30, 2023