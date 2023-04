Ciudad de México, México-. Iván Prieto González, uno de los receptores de la selección cubana que intervino en el quinto Clásico Mundial de Béisbol, fue el único jugador que abandonó el equipo antes del regreso a La Habana.

El deportista, que se ha mantenido alejado de las redes sociales y medios de prensa, accedió a conversar con el medio Pelota Cubana para contar detalles de su fuga y porqué lo hizo.

“La decisión mía primeramente fue por tema deportivo porque yo quiero superarme y quiero probarme en un béisbol de un poco más de nivel… Sentí como que me estaba estancando un poco”, dijo en entrevista con el periodista Henry Morales.

Prieto había entrenado dos años atrás en Estados Unidos pero en aquella ocasión regresó a Cuba. Si en este torneo cambió su decisión fue, según dijo, porque sentía que ya no crecería profesionalmente en la isla.

El jugador contó que los primeros días en Miami fueron difíciles. “Yo tomé la decisión por temas completamente deportivos, no por más nada y por eso me alejé también de las redes sociales y de todas esas cosas para evitar cualquier tipo de comentarios, cualquier tipo de insinuaciones que no quería”, aclaró.

El receptor también desmintió varias versiones que circulaban sobre cómo había sido su escape. Una de ellas aseguraba que el pelotero había salido en un carrito de lavandería. Este narró que logró salir del hotel por la puerta del estacionamiento, donde lo estaba esperando un auto. Además agregó que no fue una decisión sencilla ni lo tenía premeditado. El pelotero dejó en la isla a su esposa y una hija de siete meses.

“Es bastante difícil es lo que te hace dudar hasta el último minuto porque como quiera que sea la familia es una parte importante de la vida de uno, pero simplemente pensando en ella también, en su futuro, en lo que le puedo dar estando acá. Así fue como tomé la decisión”, agregó.

Recientemente Prieto anunció que ya cuenta con representante para lanzar su carrera como profesional. Es oficialmente parte de la empresa Leona Sports, una entidad que se especializa en peloteros latinos.

Natural de la provincia de Holguín, Iván Prieto fue elegido como receptor de bullpen por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) luego de que se diera a conocer la nómina que representaría a la isla en el certamen beisbolero.

Fue el único jugador que abandonó oficialmente la delegación de la isla, hecho que sucedió tras la derrota del Team Asere ante Estados Unidos con marcador de 14 carreras por dos.

El receptor jugó en ocho temporadas en Cuba con elencos de equipos de Holguín y Granma. Su última presentación fue en la llamada Liga Élite con el conjunto Agricultores.

A lo largo de su carrera en Cuba, Prieto compiló .287 de average, con 36 dobles, un triple y 17 jonrones. Además, impulsó 129 carreras y anotó 118. Su línea ofensiva quedó en .376/.390/.766.

