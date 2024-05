“No se sabe quién es el bueno y quien es el malo”: Agustín Marquetti sobre el régimen cubano

AREQUIPA, Perú – Agustín Marquetti, el Toletero de Alquízar, ofreció una entrevista a la periodista deportiva Julita Osendi que fue publicada el pasado fin de semana. Entre sus declaraciones sobre varios temas, el expelotero cubano residente en Estados Unidos expresó opiniones controversiales con relación al régimen cubano.

“No pudimos llegar a jugar pelota aquí (en EE.UU.) porque los enemigos eran estos, ahora la vida cambia tanto que mira, no sé sabe quién es el bueno y quién es el malo”, dijo Marquetti cuando la reportera le preguntó sobre sus deseos hacia los deportistas de la Isla que compiten bajo diferentes banderas.

El expelotero, quien por muchos años formó parte del equipo Industriales y del conjunto Cuba, aseguró que no le gustaba hablar de política porque “el de aquí se molesta, y el de allá también”.

No obstante, refirió que sus deseos eran para todos los cubanos, deportistas o no. “Al ser humano, al cubano normal, que las cosas mejoren, que puedan tener muchas cosas que nos hacen falta. Desgraciadamente no la tenemos, pero vamos a tener fe, vamos a creer en Dios. Yo pienso que algún día las cosas cambiarán”, resaltó.

Asimismo, al hacer alusión a su momento pico dentro del béisbol en la Isla, Marquetti dio otro de los comentarios que suscitaron mayor polémica en la entrevista. Según afirmó, en su época no se jugaba por dinero a diferencia de muchos peloteros que hoy juegan en Grandes Ligas y ganan millones de dólares por ello.

“Nosotros jugamos por conciencia a la pelota, por amor. Aquí la gente juega por millones. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos jugado aquí? Una pila de esos que no son peloteros en Cuba han venido para acá y son millonarios y las estrellas de Cuba los peloteros grandes de Cuba nunca vinieron, nunca se quedaron. Ni los Kindelán, ni los Pacheco, ni los Capiró, ni Medina ni Wilfredo”.

Según el expelotero, “no es lo mismo jugar por conciencia que jugar por dinero. Desgraciadamente, el dinero mata la conciencia”. Además, refirió que su generación fue esa que “le tocó defender la Revolución desde el deporte”.

Los comentarios de Agustín Marquetti vienen generando controversia desde hace varios años. Durante una visita a La Habana en 2022, el Toletero de Alquizar concedió una entrevista a Play Off Magazine y explicó por qué nunca jugó en Grandes Ligas a pesar de las ofertas.

“No se podía hacer eso, porque eras un traidor a la revolución. Si te quedabas en mi tiempo, eso era un deshonor, era impensable. Fui a Canadá, a un evento juvenil y un scout me dijo que tenía referencias sobre mí, que me iban a dar 50.000 dóalres por firmar con Cincinnati (…) Le dije muchas cosas, de todo. En la etapa de nosotros podías venir con el dinero que quisieras, nadie se quedaba. Llevábamos la revolución en la sangre. Ahora, la gente ya no piensa igual”.

Marquetti llegó a EE.UU. en diciembre de 2010, y asevera que la afición beisbolera le hizo entonces un gran homenaje. Cuneta que ni en la Isla se había sentido tan agasajado. Al respecto, mostró también agradecimiento por más de 30.000 dólares que le obsequiaron.

Tras asentarse en Miami, el exjugador de Industriales se vinculó al desarrollo del Béisbol en la ciudad. Junto a su hijo abrió una academia para jóvenes interesados en el deporte bajo el nombre “Béisbol Miami Sharks (MSBA)”.