Ciudad de México, México.- Julita Osendi, la primera periodista deportiva de la televisión cubana ha abandonado la isla para instalarse en Miami, Florida.

En una reciente entrevista publicada en el medio independiente CiberCuba la periodista explicó que había llegado a Estados Unidos como resultado de un proceso de reclamación que le interpuso su hijo.

Sobre los motivos que la impulsaron a tomar la decisión dijo Osendi: “Ahora de veras que el oxígeno ha ido escapando de Cuba y no se puede respirar”.

“El discurso reiterativo de las autoridades, el apelar siempre a la misma causa que nos ha acompañado por más de 60 años años: el bloqueo, el escape de medicinas, la falta de comida porque no hay con qué comprarla, el no poder ir a un teatro, algo tan necesario intelectualmente, porque no haya en qué ir y un auto del Cerro al Vedado cueste tres mil pesos ida y vuelta…realmente no se puede”, sostuvo

Julita relató que ese caos no se sufre solo en La Habana sino en toda Cuba. Una nación que calificó como “ derrumbada, sucia, grosera; con personas que ya les da lo mismo 8 que 88”.

La reportera es conocida por su admiración a Fidel Castro y por dedicar cada victoria deportiva al “máximo líder” y su Revolución. En cuanto a su anterior y marcado apoyo al “proceso revolucionario” aseguró que creyó como muchos, pero que esos sueño se “evaporaron”.

La reportera señaló la falta de medicinas en la isla, los cortes eléctricos el deterioro de las viviendas, los resultados deportivos y la calidad de vida en general.

También detalló que le molesta “Ver cada día más rozagantes y gruesos a los que deben hacer que el país avance y el de al lado, muerto en vida”.

Conocida por varias generaciones de cubano, Julita cubrió seis Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de atletismo, béisbol, baloncesto. También realizó más de cincuenta documentales hasta su jubilación en el 2014, fecha en que comenzó a desaparecer de la televisión cubana.