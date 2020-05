Trump: “Si hiciéramos algo en Venezuela, lo llamarían invasión”

MIAMI, Estados Unidos.- “Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto”, aseguró este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al negar una vez más las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro de un supuesto fallido complot en Venezuela para derrocar al gobierno, publicó Infobae.

En una entrevista con Fox News, el mandatario norteamericano dijo que si ordenaba una incursión al país sudamericano sería una “invasión”. “Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército. Sería llamado una invasión”, afirmó.

Trump, que desde le martes ya había dicho que Washington no tenía nada que ver con las dos supuestas incursiones marítimas en Venezuela, en las que fallecieron ocho personas, según dijo Caracas, volvió a recalcar, “el gobierno no tiene nada que ver con eso, nada que ver.

“Acabo de recibir información. No tiene nada que ver con nuestro Gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso (…) pero no tiene nada que ver con nuestro Gobierno”, dijo.

El jefe del Pentágono, Mark Esper, también aseguró ante periodistas que “el Gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver en lo sucedido en los últimos días en Venezuela”.

Así mismo, el Departamento de Estado reconoció estar al tanto de las informaciones sobre la detención de dos ciudadanos estadounidenses en el marco de estos ataques, pero alegó “cuestiones de privacidad” para no aportar más detalles, según Infobae.

Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que “estamos tratando de saber más, incluyendo sobre las actividades de los dos estadounidenses que según informaciones están bajo custodia” de las autoridades venezolanas.

El Departamento de Estado reconoció a su vez, dijo Infobae, que está recopilando información sobre las actividades de Jordan Goudreau, el ex boina verde estadounidense que posee una empresa de seguridad en Florida y que se ha atribuido la dirección de los ataques.

El pasado lunes el dictador venezolano informó que ocho personas murieron y dos más fueron arrestadas en un primer intento de incursión marítima en el estado La Guaira, vecino de Caracas, el domingo.

Maduro informó el lunes además de la detención de dos estadounidenses identificados como Airan Berry y Luke Denman como parte de un grupo calificado por el Ejecutivo de “mercenario”.