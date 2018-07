El régimen de Maduro convoca a elecciones municipales

VENEZUELA-_ El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela convocó a elecciones de 4.900 cargos municipales para el 9 de diciembre, así como de representaciones indígenas.

“Convocamos la elección de concejos municipales para el domingo 9 de diciembre”, dijo en rueda de prensa la presidente del CNE, Tibisay Lucena, que explicó que se elegirá a 685 concejales, suplentes y principales, a través de listas y 1.703, suplentes y principales, a través del voto nominal.

Otros 69 representantes indígenas también serán escogidos en esta contienda con sus respectivos suplentes.

Lucena explicó que el censo de votantes se abrirá durante un mes desde el 23 de julio para inscripciones y cambios, mientras que la postulación de candidatos a través de internet se llevará a cabo entre el 10 y el 19 de septiembre.

Asimismo, el CNE organizará un simulacro electoral para el 11 de noviembre en tanto que la campaña política comenzará el 22 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre.

La presidente del Poder Electoral informó además que 15 organizaciones políticas nacionales que participaron en las elecciones presidenciales del 20 de mayo están habilitados para inscribir aspirantes, al igual que 19 partidos regionales.

“Aquellas (organizaciones) que no participaron en elección presidencial deben ir a la renovación de nóminas”, señaló. Esta medida afecta a grandes partidos de la oposición que no compitieron en la elección presidencial por considerar que no estaban dadas las garantías de transparencia y equidad en el proceso.

Desde julio pasado el CNE ha organizado cuatro procesos electorales, tres de ellos fuertemente criticados por los detractores del presidente Nicolás Maduro y por numerosos Gobiernos que han cuestionado también la imparcialidad del ente electoral venezolano.

(EFE)