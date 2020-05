MIAMI, Estados Unidos. – El Ministro para Comunicación, Cultura y Turismo del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este lunes que el alto mando chavista tiene agentes infiltrados en las fuerzas armadas y servicios de inteligencia de Colombia.

En un comunicado público emitido en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Rodríguez señaló que, gracias a operaciones de inteligencia, Maduro recibió información sobre las incursiones militares pretendían liquidar a la plana mayor del chavismo.

“Esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana, en el seno de la inteligencia de la fuerza armada colombiana, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación de Hernán Alemán (diputado venezolano) y Cliver Alcalá Cordones (mayor general retirado detenido en EE.UU.).”

#Internacional | Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv), ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, asegura que el régimen de @NicolasMaduro tiene infiltrados a la Fuerza Armada y a los servicios de inteligencia de Colombia. pic.twitter.com/LvKJuMDP6o — red+ noticias (@RedMasNoticias) May 18, 2020

Según Jorge Rodríguez, tanto Alemán como Alcalá Cordones habrían estado detrás de la Operación Gedeón, neutralizada por las fuerzas chavistas hace algunas semanas.

“Teníamos a dos infiltrados que participaron en todas las reuniones del plan de asesinar no solo al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente Cilia Flores y al presidente de la ANC (Asamblea Nacional Constituyente), Diosdado Cabello, sino a seis personas más”, dijo el funcionario.

La revelación de Rodríguez se produce apenas un día después de que el propio Hernán Alemán asegurara a la periodista venezolana Anaisa Rodríguez que estuvo en los preparativos de la Operación Gedeón hasta que Clíver Alcalá fue extraditado a los Estados Unidos.

El parlamentario indicó que la operación nunca recibió financiamiento de Juan José Rendón y que fue el general Alcalá junto a él los que buscaron financiamiento para sostener los campamentos.

“Para salir del régimen creo que hay una sola vía. Simón Bolívar cuando liberó cinco naciones no usó la diplomacia. Porque cuando los pueblos están tomados por la delincuencia, porque el Estado no garantiza seguridad, sino que es quien propicia la delincuencia y el narcotráfico, existe un pueblo indefenso, no hay otra vía para acabar con esto que la fuerza. Maduro no quiere salir ni por las buenas ni por las malas, sino a lo arrecho”, dijo Alemán en contacto telefónico con Noticiero Digital.