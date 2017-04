Maduro quiere pasar por inocente

NUEVA YORK. Estados Unidos.- Dice el refrán cubano que “para atrás, ni para coger impulso”.

Ha coincidido que, en la fecha en que Estados Unidos celebra el Día de los Inocentes “April Fools”, Nicolás Maduro se echa para atrás y se declara inocente de toda culpa en el “saperoco” armado con la usurpación de poderes por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que se apoderó de las facultades del Parlamento venezolano.

Como si fuera poco, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, -una consumada chavista hasta ahora- denunció sorpresivamente que existía una “ruptura del orden constitucional”, en el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que asumió las funciones de la Asamblea y restó la inmunidad a los diputados.

Los venezolanos, cogidos en la centrífuga política del día, no saben a qué atenerse, aunque todos dudan de la veracidad de las declaraciones de Maduro. “A ese —dice Marta Eloísa—, no le cree ni su abuelita”.

Es lógico que el pueblo venezolano dude de todo lo que está pasando y es interesante saber lo que piensa, en declaraciones tomadas este sábado en Caracas:

Rubén Osorio: “Bájense de esa nube, las declaraciones de la Fiscal General no es otra cosa que un show muy mal montado dentro de la estrategia de la distracción. Una manera de hacerle creer a la gente lo que no es. O aprendemos a comocer el enemigo o terminamos por morir ahorcados. ¿Usted cree posible que una declaración de ese tipo transmitida por el Canal ocho con el aplauso del funcionariado y esda medio risita burlona sea posible sin una respuesta grosera del régimen? Dejemos de un lado la ingenuidad que nos está llevando al precipicio. Basta ver los hechos con objetividad y escuchar a Maduro refiriéndose al impasse entre dos poderes para entender que se trata de una pantomima más de un régimen sin escrúpulos que sin embargo, conmueve a algunos, los hace ver lo que no es y hasta hacen consideraciones indulgentes sobre un personaje que ha respaldado con su conducta de todos estos años, todas las aberraciones inconstitucionales de este régimen. Ante lo que diga este régimen lo mejor que podemos hacer es pensar mal porque indefectiblemente, acertaremos.”

Mildred Latouche: “¿Qué sentido tenía sacar una sentencia como la que sacó el TSJ justo cuando Venezuela está en la mira de la diplomacia continental? Aquí mi teoría de la conspiración: Al régimen venezolano se le acusa de totalitario, no hay independencia de poderes, y para muestra, el TSJ emite una sentencia usurpando las facultades de la Asamblea Nacional. Al día siguiente y después de que el planeta entero condenara el hecho, la Fiscal General de Venezuela anuncia que la sentencia del TSJ rompe el hilo constitucional…. movimiento maestro… Me imagino que se ordenará declarar nula la sentencia. ¿Qué pasó? En Venezuela sí hay independencia de los poderes. La fiscal general es la nueva heroína de la oposición. La gente se calma un poco. En la OEA demostramos que sí hay democracia e independencia de los poderes públicos. Ganamos un poco de tiempo (el lunes la presidencia del Consejo Permanente de la OEA pasa a manos de nuestros amigos los bolivianos). Jaque en tres movimientos. Si todavía dudan de la inteligencia de los personajes, reconsidérelo. Subestimar al contrario ha sido el peor error que se ha cometido a lo largo de 18 años. Tiene lógica.”

Ruz Borges: “De verdad que todo esto es una nueva trampa, ya deberíamos estar curados. Si lo que ella dice es porque se rompió el hilo constitucional, entonces simplemente hay que exigirle que actúe en contra del cartel de las togas.”

María Soledad Sarría: “La fiscal tiene el monopolio de la acción penal. Debió abrir inmediatamente una investigacion y no dijo haberlo hecho. Más bien parece una treta. Ya veremos más adelante. ¿No les parece extraño que VTV le diera el micrófono para decir eso? O hay una teatro planificado o hay una lucha interna de facciones del mismo chavismo.”

German Cabrera: “No fue parte de un plan sino declaraciones genuinas.”

Alicia Freilich: “Es una táctica dilatoria, una treta, típica conducta del totalitarismo siempre.Un pasito atrás y tres para adelante. Despierten.”

Eduardo Centeno: “No me caló la declaración de la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Ya dijo publicamente que se violó la Constitución. Como dice el COPP, tiene elementos de convicción para imputar a los perpetradores. Creeré en ella en el momento en que ella personalmente impute a los magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional y sean debidamente condenados. No me caló una imputación que el TSJ declare inadmisible. Me recuerda que la única imputación que la Sala Penal del TSJ declaró inadmisible al Fiscal estrella Danilo Anderson, fue la demanda a los pistoleros de puente Yaguno, y el fiscal se conformó con eso.”

Iván Enríquez: “Con mi saludo de siempre. Les confieso que me sorprendió el claro mensaje de la Señora Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Diaz. Lo digo con mucha responsabilidad, toda vez que, pensaba que la doctora Luisa no tenía dignidad. No sé qué repercusiones internas y externas podrá tener tan importante declaración, pero les aseguro que, quien debe tener la ropa interior mojada debe ser Diosdado Cabello. Cualquier interpretación que los más estudiosos hagan sobre esta importantísima declaración, indefectiblemente de su estatus político-partidista, debe coincidir con el fin de un proceso revolucionario que nunca debió comenzar.”

Armando Azpurúa: “¿Dignidad? ¡No hay tal! En lo que el barco empieza a zozobrar, las ratas lo abandonan a toda carrera. Ya verán.”

Marquito: “Tienes que recordar el cuento de los billetes de 100… que valen, que no valen… que sirven, que no sirven… Así es la vaina del gobierno de Maduro.”

Es el Día de los Inocentes, en que pocos creen en los cuentos del régimen venezolano, basados en la experiencia adquirida en 17 años de anarquía chavista.