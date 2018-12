La crisis en Venezuela impacta a la selección de fútbol del país

MIAMI, Estados Unidos.- Laureano González, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), aseguró que son pocas las posibilidades de que la “Vinotinto” dispute partidos amistosos durante el 2019 en el país debido a la situación económica, informó la agencia de noticias EFE.

De acuerdo a las declaraciones que el dirigente concedió a la radio local Deportiva 1300, “está muy difícil volver a tener amistosos en Venezuela”, pues aseguró que es necesario contar con medio millón de dólares “para traer una seleccioncita”, y las ventas de boletos no permitirían recuperar tal inversión.

No obstante, González, quien es el máximo representante de la única selección de Conmebol que no se ha clasificado a un mundial de fútbol, dijo que la FVF sigue evaluando las opciones para la sede de Venezuela durante las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 “A mí me gusta Barquisimeto (Lara) como sede y a (el director técnico) Rafael Dudamel también”, sostuvo.

Entretanto, para que eso ocurra habría que hacer “algunas mejoras” al Estadio Monumental de Cabudare, “pero es una sede que nos gusta”, insistió. “Hay que trabajar en el césped, hay un 40 % que no recibe sol y se deben hacer unas mejoras. Pero no pudiendo jugar en Caracas, nos gusta Barquisimeto”, declaró en la entrevista.

Venezuela solo disputó seis partidos amistosos en 2018, ante Colombia, Panamá, País Vasco, Emiratos Árabes, Japón e Irán, todos fuera del país.