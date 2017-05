Gobierno venezolano dice que actuará contra el jefe del Parlamento

CARACAS, Venezuela.- El Gobierno venezolano dijo este viernes que actuará contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges, por una supuesta “usurpación de funciones”, después de que el diputado acudiese a la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, indicó que el Ejecutivo “actuará frente a usurpación de funciones cometida” por Borges “en connivencia” con el secretario general del organismo continental, el uruguayo Luis Almagro, “contra el Estado de derecho”.

El jefe del Parlamento venezolano “responderá ante la justicia venezolana sus desmanes apátridas y acción criminal contra la paz y estabilidad de Venezuela”, prosiguió Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, en la que publicó varios mensajes al respecto.

La jefa de la diplomacia venezolana calificó como un “show” la reunión que sostuvieron ayer Borges y Almagro en la sede de la OEA en Washington y consideró que este encuentro “solo pretende abonar camino en su plan de intervención de Venezuela”.

La OEA celebró hoy su primer Consejo Permanente sin la participación de ningún representante de Venezuela, una semana después de que el Gobierno de Nicolás Maduro pidiera la retirada del organismo.

La salida de Venezuela no será efectiva hasta 2019, como indica la Carta de la OEA, por lo que hasta entonces será miembro con plenos derechos y obligaciones y, por ende, el resto de países podrá seguir haciendo reuniones y pronunciándose sobre su crisis.

No obstante, el Gobierno venezolano ya ha dejado claro que no participará en ninguna actividad de la OEA y que no tendrá en cuenta nada de lo que se apruebe en el organismo.

La OEA estudia ahora la petición del Parlamento venezolano, controlado por la oposición, de frenar la salida de Venezuela de la organización.

“Retirarse de la OEA es un derecho soberano de Venezuela, que compete exclusivamente al presidente Nicolás Maduro conforme a sus competencias”, agregó hoy la canciller venezolana.

(EFE)