España aumentará el número de visados humanitarios para venezolanos

MIAMI, Estados Unidos.- Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, encargó a los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores que agilicen y aumenten el número de visados por razones humanitarias que España concede a solicitantes venezolanos.

Así lo precisó el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un desayuno informativo al ser preguntado por la situación en Venezuela y la posición del Gobierno al respecto, informó la agencia de noticias EFE.

“No damos abasto con las solicitudes”, explicó el ministro, quien destacó la “pavorosa” crisis humanitaria que supone la salida de unos dos millones y medio de venezolanos que huyen de la situación de crisis en Venezuela.

Según estimaciones de Naciones Unidas, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil y la mayoría de ellos citan la falta de alimentos como la principal razón de su marcha, según la fuente.

Borrell también defendió la importancia de que España siga “hablando con el régimen de Venezuela si eso sirve para desbloquear una situación que está bastante bloqueada”.

El ministro español señaló que esta disposición al diálogo no supone un cambio de la posición de España, que se mantiene alineada con la de la Unión Europea: “No nos hemos desmarcado de ella, pero si queremos jugar algún papel no podemos decir que no hablamos con una parte”, aseguró.

“Las exigencias de no diálogo no parecen una contribución positiva a la resolución de un problema que está enquistado” entre una oposición “fuerte dividida y un gobierno fuertemente anclado en sus posiciones”, apuntó.

Es por ello que desestimó las críticas a su disposición a hablar con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y señaló que “uno habla con quien tiene desacuerdos” para “intentar resolver los problemas”.