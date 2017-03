Correa: Lilian Tintori fue “técnicamente” no admitida en Ecuador

El presidente agregó que los extranjeros que están “de paso” por Ecuador no pueden “inmiscuirse en política interna”

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aclaró que la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, que se encuentra en prisión, no fue deportada del país sino “inadmitida” por anunciar que desarrollaría actividades políticas en territorio ecuatoriano.

“Técnicamente la señora (Lilian) Tintori no ha sido deportada sino no admitida” dijo el mandatario, y agregó que los extranjeros que están “de paso” por Ecuador no pueden “inmiscuirse en política interna” ni participar en actos políticos.

Correa puntualizó que esa disposición está contenida en la Ley Orgánica de Movilidad de Ecuador y que Tintori dijo claramente en migración que venía a actividades proselitistas del candidato presidencial opositor, Guillermo Lasso.

El presidente ecuatoriano destacó que esta disposición legal “ni siquiera admite interpretación”, al hablar ante periodistas en la ciudad costera de Machala. “Esto es ilegal”, señaló.

Lilian Tintori arribó en la madrugada del jueves a Guayaquil, invitada por el candidato opositor Guillermo Lasso, para desarrollar actividades conjuntas en varias ciudades ecuatorianas. Pero al llegar al control migratorio, le comunicaron a Tintori que no podía ingresar al país.

Posteriormente, de vuelta a Miami, Tintori declaró que la deportaron “por orden del presidente Rafael Correa”.

(DPA)