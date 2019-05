Almagro sobre Venezuela: No es un conflicto entre dos partes, es una dictadura

MIAMI, Estados Unidos. – En una entrevista publicada este martes por el medio argentino Infobae, el Secretario General de Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó el papel mediador de Noruega para resolver la situación de Venezuela, la intervención de Cuba en el país sudamericano, la crisis política en Nicaragua y la reelección de Evo Morales.

Ante las preguntas de los periodistas argentinos Leonardo Mindez y Román Lejtman sobre la pertinencia de una intervención militar en Venezuela encabezada por Estados Unidos, Almagro aseguró: “Nosotros hemos hablado de darle un marco de trabajo a la gestión diplomática y a la gestión política. Ese marco de trabajo para nosotros desde el principio es la responsabilidad de proteger”. Y más adelante agregó que “el último paso de la responsabilidad de proteger, es el uso de las fuerzas”.

También aseguró que se trata de un “proceso incremental” que tiene en cuenta las violaciones sistemáticas de derechos humanos y lo comisión de crímenes de lesa humanidad.

“Yo creo que las condiciones [de una posible intervención militar] están dadas, porque cuatro millones de personas se han visto forzadas a desplazarse, a emigrar a otro país, hemos tenido miles y miles y miles de detenidos, presos políticos, hemos tenido por lo menos nueve mil ejecuciones extrajudiciales, hemos tenidos torturados, y hemos visto también un lógica de comisión de asesinatos contra manifestantes”, explicó.

Almagro no descarta la vía armada para poner fin a la dictadura venezolana. “Pero el uso de la fuerza es el último paso. Hay negociaciones, gestiones, buenos oficios, sanciones, presiones varias que se pueden ejercer sobre la dictadura”.

De la misma forma el titular de la OEA criticó el papel mediador de Noruega entre los diferentes actores políticos venezolanos: “A mí me llamó un poco la atención el tema Noruega, primero porque esto no es un conflicto, esto es una dictadura y se trata de cómo se sale de una dictadura, no de cómo se media en un conflicto”.

Se trata, según Almagro, de salir de una dictadura y devolver las garantías fundamentales a la gente, detener los crímenes de lesa humanidad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, y resolver la crisis humanitaria.

“Realmente ese acercamiento [de Noruega] está equivocado”, apuntó.

Almagro también se refirió al papel de Cuba en la crisis venezolana. Según el Secretario General de la OEA “la intervención militar en Venezuela ya se está dando. Empezó gradualmente y por parte de los cubanos desde hace una década por lo menos y hoy los cubanos realizan tareas de inteligencia militar, de contrainteligencia militar, de represión, de tortura, de hacer funcionar los aparatos opresivos”.

Más adelante el excanciller uruguayo también se refirió al papel de la OEA en la crisis política de Nicaragua y a las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega para liberar a los presos políticos en esa nación centroamericana.

Asimismo, Almagro ofreció sus puntos de vistas sobre la posibilidad de que Evo Morales se presente a una nueva reelección, y sobre el fin de la presunta apertura en Cuba después de la visita del presidente Barack Obama a La Habana, en 2016.

Después de las opiniones de Fidel Castro tras la visita de Obama, “los posicionamientos de la vieja guardia fidelista fueron cada vez más fuertes en las variables de gobierno y hubo un retroceso absoluto en esa política de apertura. A partir de ese momento definitivamente se alejaron cada vez más de esa posibilidad y hoy hay más presos políticos en Cuba de los que han habido en todos estos últimos años”, aseguró Almagro.