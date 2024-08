“Un campo de concentración”: Albergue Las Guásimas para “necesitados”

SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Escuela Solidaridad Latinoamericana, ubicada en Las Guásimas, municipio habanero de Arroyo Naranjo, fungió hace décadas como centro para niños con problemas conductuales, pero ha devenido un albergue con condiciones que o asemejan a un campo de concentración.

Otrora un lugar pensado para dar cobijo a familias sin vivienda, en el edificio de Las Guásimas confluyen familias con niños, ancianos y deambulantes que llegan al inmueble a pernoctar y, acto seguido, son expulsados del lugar, como pudo constatar CubaNet.

Luis Antonio Cedeño, conocido por Tony entre sus allegados, describió el lugar como “un albergue para indigentes” pero casi “un campo de concentración”.

No son pocas las razones que llevan a Tony a nombrar el albergue de esa forma, pues es, en definitiva, un lugar confinamiento donde se encierra a personas que pertenecen a un colectivo genérico, según las definiciones más comunes de los campos de concentración.

El entrevistado por Cubanet lo presenta como un negocio. Los “guardianes” del albergue abren las puertas a quienes necesitan entrar en él y así justifican solicitar recursos para el centro. Pero el acceso tiene un alto costo: la entrada se paga con el maltrato y el deplorable régimen alimenticio al que se somete.

Tony ha estado en Las Guásimas más de una vez, ante la ausencia de un techo bajo el cual dormir. “Justifican la presencia de los que recogieron en la calle para robarse las cosas”, dijo el hombre.

Aunque el régimen se jacta de invertir en asistencia social y brindar ayuda a quienes la requieren, ese discurso no es más que parte de la demagogia del Estado.

“La comida es pésima, de desayuno hay agua, azúcar con medio pan”. Se trata de un espacio para indigencia y en total abandono.

Escabiosis, chinches y una falta de higiene generalizada inunda el lugar. “Las chinches se están comiendo a los hombres. Andan desnudos, llenos de mierda, con la ropa llena de mierda por donde quiera”, contó Tony.

La escasez de alimentos, la insalubridad y las enfermedades sin atender han llegado a ser letales y han cobrado la vida de no pocas personas. “Es un campo de concentración donde están matando. Hay once muertos en la sala A donde yo estuve. Hubo dos y de ahí para allá nueve, son 11. Hay once muertos allí”.

De la calle al matadero, tal pareciera que es la ruta natural que sigue la suerte de los que van a parar al centro.

De acuerdo con la experiencia de Tony, la entrada parece la de un régimen carcelario. Llevan al albergue a los “callejeros” y los conducen por un terraplén “donde tú no ves ni por dónde vas”.

“Llegas allí. Te cogen el nombre, los datos, carnet de identidad y por la mañana te sueltan… y si no tienes un centavo, no tendrás para dónde ir ni qué hacer”, aseguró.

En esa situación están muchos ancianos, desamparados. “Es triste la situación que están viviendo los ancianos. La historia es pésima. Si no tienes dinero, estás sin nada porque no te dan ni transporte ni dinero pero te sueltan”.

Es simple, para Tony: es otro de los negocios del régimen con el que justifican y desvían dinero que no va a parar a las obras sociales que pregonan.

“Nunca han dado un muslo de pollo. Incluso llegaron a dar arroz blanco, pan, boniato como almuerzo”, contó.

Los espacios en las literas se van asignando hasta donde alcancen: “Si llegas de momento las camas de esos mismos que ya están muertos son las que tocan, hasta donde alcances. Si no hay camas, tienes que dormir en un pasillo o en un portal”.

Echados a su suerte, los deambulantes, en su mayoría ancianos, que acuden al centro, terminan pereciendo allí. “Mueren de enfermedades que tienen, uno porque es diabético y le cortaron una pierna; otros, por otras enfermedades”.

Rodeada de basura, la antigua Escuela Solidaridad Latinoamericana emerge como un centro para la muerte, para la espera de la muerte, para la desaparición.

“¿Cuál es la epidemia? La epidemia la está produciendo el mismo gobierno ¿Cuáles son las enfermedades? El mismo gobierno”, concluyó Tony.