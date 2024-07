MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Silvio Rodríguez criticó las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen de la Isla, especialmente la nueva ofensiva contra el sector no estatal y la dolarización parcial de la economía.

En su blog, Segunda Cita, el músico cubano reunió opiniones de varios economistas oficialistas y, después, afirmó: “Como dijo Fidel varias veces: solo nosotros mismos podemos destruir esto. Es triste verlo, pero creo que es lo que está pasando. Si no desarmamos rápidamente lo que nos lastra, nos van a tragar nuestras propias creaciones. Ya nos están masticando. Despertemos”.

El músico cubano también reconoció: “Hay tantas —pero tantas— trabas burocráticas que sé que han sufrido varios potenciales inversores que han desistido de realizar proyectos por las largas que el aparato gubernamental pone. No voy a entrar en detalles, pero esto se da tanto en inversiones de afuera como en ideas de cubanos inteligentes y creadores que no se han querido ir, que siguen apostando por su país, que llevan años tratando de hacer cosas que nos serían beneficiosas, pero que una burocracia enfermiza no deja realizar”, agregó.

Asimismo, Rodríguez criticó la ineficiencia del sistema actual: “Armamos un aparato complicado que en determinado momento pareció funcionar, pero ahora es un lastre. Por eso dije en [la canción] Sea señora: Cuando las alas se vuelven herrajes / es hora de volver a hacer el viaje / a la semilla de José Martí”.

Antes de publicar sus opiniones, el autor de Ojalá había compartido una cadena de correo electrónico con valoraciones de economistas oficialistas.

Entre las críticas más duras destaca la de Juan Triana Cordoví, doctor en Economía y profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, quien consideró que falta “ahondar en las causas” del “desastre” económico cubano.

“Durante ocho años el Gobierno de Cuba ha concentrado (35% del total) la inversión en hoteles y ha descuidado la inversión en la agricultura, la pesca, la industria de la caña de azúcar y la industria alimentaria, así como en la energía”, aseguró el economista.

“Que el presidente no reconozca su responsabilidad personal y la del Gobierno en esa decisión es muy lamentable”, agregó.

Triana Cordoví también culpó a las autoridades por llevar “nueve años diciendo que se debe flexibilizar la inversión extranjera” mientras se mantienen “los mismos problemas”.

“Todas las ‘trabas’ están identificadas y las medidas propuestas (se hizo un grupo de trabajo para ello y de hecho están mencionadas en un discurso de Rodrigo [Malmierca], cuando era ministro de Comercio Exterior) pero nada se hizo”, aseveró. “Las propuestas para flexibilizar la empresa estatal pueden llenar cajones de papeles, pero nuestra empresa estatal hoy está peor”, agregó también.

En su texto, el economista también apuntó que sería un “error trágico” regresar a un proceso de mayor centralización. “En Cuba ninguna empresa decide en qué invertir por sí misma, excepto GAESA. Todas las decisiones de inversión y de asignación de recursos reales para operaciones se toman en los niveles más altos de gobierno, comenzando por las divisas. De hecho, el regreso a los esquemas cerrados de financiamiento en divisas es un reconocimiento de la ineficiencia e ineficacia de la asignación centralizada de recursos”, dijo.

Asimismo, consideró como “una vergüenza” que “año tras año el presidente y sus ministros vayan a la Asamblea a relatar los desastres que han provocado sus políticas erróneas y le pidan al pueblo más sacrificios, pero es aún más vergonzoso que los diputados del pueblo (porque ellos son nuestros diputados) sigan aceptando esa situación”.

